Familia de Antonio Hagenbeck Denuncia que Apoderados Legales Falsearon Dictámenes Médicos

La familia del filántropo Antonio Hagenbeck y de la Lama denuncia que los apoderados legales de la fundación y el expresidente de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal en los años 90 manipularon a don Antonio e incluso falsearon dictámenes médicos para enriquecerse.

Antonio Haghenbeck y de la Lama falleció el 3 de septiembre de 1991 y durante los funerales, la prensa realizó cuestionamientos sobre el testamento a Carmela Rivero Jiménez, quien, con el paso de los años, se convirtió en presidenta de la fundación y participó en la venta de propiedades a pesar de que el testamento lo prohíbe.

Proceso testamentario

Los familiares del filántropo dicen que se cometieron múltiples irregularidades durante el proceso testamentario, los médicos psiquiatras que avalaron el estado de salud mental fueron registrados como especialistas sin tener el título.

La Médico - Cirujano, Ada Patricia Mendoza Beivide expidió un certificado como psiquiatra sin tener la especialidad, fue hasta 1995, que obtuvo la Cedula Profesional, con la especialidad de Psiquiatría, es decir, cuatro años después que falleció el filántropo. La misma situación ocurrió con el médico, Alfredo Epifanio Montaño Ortíz, quien obtuvo la especialidad en Psiquiatría en el 2001 y el médico, Carlos Cerecedo Díaz tampoco tiene la especialidad en Psiquiatría.

José Antonio Haghenbeck Cámara, señaló:

“Aquí lo dice claramente, cómo los números que tienen en sus cédulas profesionales no las adquirieron en ese momento"

En 1991, Víctor García Lizama fungía como presidente de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, y al mismo tiempo se desempeñaba como custodio y miembro del Patronato de la Fundacion Haghenbeck, violando la Ley de Responsabilidades Administrativas.

“Al momento de la muerte de mi tío García Lizama, autoriza el préstamo de 10 millones de pesos a la fundación”, indicó José Antonio Haghenbeck Cámara.

Desde hace varios años, García Lizama ocupa inmuebles de la fundación y solo paga una cuota mínima, en los registros fiscales de la fundación aparece que, de enero a julio del 2023, solo pagó 37 mil pesos.

Carmela Rivero Jiménez, actual presidenta de la Fundación Antonio Haghenbeck, aparece en el testamento como la persona encargada de vigilar la construcción de asilos para ancianos en los terrenos que dejó el filántropo en los estados de Morelos y Tlaxcala.

En 2017, Rivero informó a la Junta de Asistencia Privada que destinarían 120 millones de pesos para la construcción de residencias para adultos mayores en Morelos y Tlaxcala. Han pasado casi 10 años y los asilos no se han construido.

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Con información de Fátima Monterrosa, Dafne Mora, Adrián Tinoco y Fernando Guillén

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