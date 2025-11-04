¿Habrá Bloqueos de Transportistas en Edomex y CDMX Hoy? Esto Acordaron

En los últimos días, en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) ha habido marchas y bloqueos, en N+ te contamos si hoy, 4 de noviembre de 2025, habrá bloqueos y manifestaciones.

El pasado lunes 3 de noviembre te compartimos lo que pasó con las marchas y dónde hubo cierres viales: Mega Marcha de Transportistas Hoy: Puntos Afectados por Bloqueos en CDMX.

La Alianza de Autotransportistas de Autónomos de la República Mexicana en un comunicado detalló que aceptarán una mesa de diálogo solo si está presente el fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes, por lo que decidieron establecer un plazo de 48 horas para obtener respuesta de las autoridades y exigir la aparición de su compañero Fernando Galindo.

En caso de no ver acciones de las autoridades, llevarán a cabo un paro estatal. Este 4 de noviembre no tienen previsto cerrar vialidades principales en CDMX y Edomex.

