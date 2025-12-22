¿Hasta Cuándo Aceptan los Vales Mercomuna Entregados en Diciembre 2025 y Cómo Regresan Efectivo?

¿Recibiste Vales Mercomuna en Diciembre de 2025 y aún no los has canjeado?, el Gobierno de Ciudad de México confirmó la fecha límite para utilizarlos mientras están vigentes. Además en N+ te explicamos en qué casos te dan cambio en efectivo al pagar con estos cupones.

Hay que recordar que los Vales Mercomuna es un apoyo económico del Gobierno de México que está dirigido a jefes de familia, sean hombres o mujeres, cuyas edades oscilan entre los 19 y 56 años de edad.

A diferencia de otros programas donde el registro es universal, la inscripción de posibles beneficiarios se hace bajo la modalidad "Casa por Casa" y posteriormente se les notifica mediante una carta-invitación a aquellos que sí fueron seleccionados para acudir por el apoyo económico.

Aunque en 2025, se entregaba un monto total de 2 mil pesos de Vales Mercomuna, la jefa de Gobierno Clara Brugada anunció un incremento en el monto a partir de 2026. Para que no te quedes con dudas también puedes consultar cada cuánto dan este apoyo económico en Ciudad de México.

Ten en cuenta que hay quienes pueden cambiar estos cupones por dinero en alguno de los 92 centros de canje que hay en las alcaldías, aunque los beneficiarios los pueden utilizar para comprar cualquier producto, e incluso adquirir los insumos de su cena navideña.

VIDEO: ¿En Qué Consiste el Programa Mercomuna? Claves Sobre el Apoyo con Vales en CDMX

¿Hasta cuándo aceptan los Vales Mercomuna entregados en Diciembre 2025?

Si estás entre los beneficiarios a quienes les entregaron sus Vales Mercomuna en 2025, debes saber cuándo es la fecha límite para que puedas intercambiarlos por productos o servicios.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer el pasado 14 de diciembre que la fecha límite para poder canjear los Vales Mercomuna en comercios locales y mercados públicos de Ciudad de México es el 28 de febrero de 2026.

Es decir que a partir del 1 de marzo del 2026, estos cupones caducarán y ya no podrán ser utilizados. De modo que si tienes algún cupón guardado en el cajón, es momento de emplearlo.

De hecho, la mandataria local llamó a utilizar esta "moneda local" como un respaldo en la época decembrina.

¿En qué casos devuelven dinero en efectivo cuando compras con Mercomuna?

Las autoridades locales dieron a conocer durante la más reciente entrega de este apoyo económico, que al pagar con Vales Mercomuna, los clientes reciben el cambio en efectivo.

En tanto que los locatarios que reciben estos cupones en sus comercios sí los pueden cambiar en alguno de los 92 centros de canje ubicados en distintas alcaldías de la Ciudad. Para poder realizar esta operación, deberán estar inscritos en el programa del Gobierno de México.

Según testimonios de comerciantes que han participado en los eventos de entrega de Vales Mercomuna, este tipo de apoyos permite fortalecer la relación de confianza entre clientes y comerciantes, al tiempo que cada uno obtiene su beneficio.

Video: Escuelas de Ciudad Juárez Recibirán Vales de Gas en Noviembre Ante Temporada Invernal

Historias Recomendadas