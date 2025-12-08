Inicio Ciudad de México ¿Hay Casetas Bloqueadas por Agricultores Hacia CDMX? Autoridades Informan Posible Movilización

Este lunes, las autoridades reportaron posibles movilizaciones y bloqueos en carreteras por parte de agricultores; te compartimos en dónde

Agricultores al lado de los tractores.

Este lunes, habrá protestas de agricultores en accesos a la CDMX. Foto: Cuartoscuro

La autoridades capitalinas informaron hoy, 8 de diciembre de 2025, sobre una posible movilización de productores agrícolas provenientes de diversos estados, lo que podría generar bloqueos en accesos carreteros y casetas de ingreso a la Ciudad de México (CDMX). En N+ te compartimos en cuáles para que tomes tus previsiones. 

Las protestas están relacionadas con la inconformidad por reformas a la Ley de Aguas, aprobadas recientemente. Los manifestantes planean concentraciones y cierres intermitentes en puntos carreteros estratégicos.

Las autopistas donde se prevé presencia de manifestantes incluyen:

  • México–Pachuca.
  • México–Puebla.
  • México–Toluca.
  • México–Querétaro.
  • México–Cuernavaca.

 

