¿Hay Casetas Bloqueadas por Agricultores Hacia CDMX? Autoridades Informan Posible Movilización
Este lunes, las autoridades reportaron posibles movilizaciones y bloqueos en carreteras por parte de agricultores; te compartimos en dónde
La autoridades capitalinas informaron hoy, 8 de diciembre de 2025, sobre una posible movilización de productores agrícolas provenientes de diversos estados, lo que podría generar bloqueos en accesos carreteros y casetas de ingreso a la Ciudad de México (CDMX). En N+ te compartimos en cuáles para que tomes tus previsiones.
Las protestas están relacionadas con la inconformidad por reformas a la Ley de Aguas, aprobadas recientemente. Los manifestantes planean concentraciones y cierres intermitentes en puntos carreteros estratégicos.
Nota relacionada: Marchas HOY 8 de Diciembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.
Las autopistas donde se prevé presencia de manifestantes incluyen:
- México–Pachuca.
- México–Puebla.
- México–Toluca.
- México–Querétaro.
- México–Cuernavaca.
En breve más información.
