¿Hay Casetas Bloqueadas por Agricultores Hacia CDMX? Autoridades Informan Posible Movilización

La autoridades capitalinas informaron hoy, 8 de diciembre de 2025, sobre una posible movilización de productores agrícolas provenientes de diversos estados, lo que podría generar bloqueos en accesos carreteros y casetas de ingreso a la Ciudad de México (CDMX). En N+ te compartimos en cuáles para que tomes tus previsiones.

Las protestas están relacionadas con la inconformidad por reformas a la Ley de Aguas, aprobadas recientemente. Los manifestantes planean concentraciones y cierres intermitentes en puntos carreteros estratégicos.

Video: Agricultores Mantienen Bloqueos en 5 Cruces Internacionales con EUA ¿Cuáles Son las Pérdidas?

Nota relacionada: Marchas HOY 8 de Diciembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

Las autopistas donde se prevé presencia de manifestantes incluyen:

México–Pachuca.

México–Puebla.

México–Toluca.

México–Querétaro.

México–Cuernavaca.

En breve más información.

Historias recomendadas:

FBPT

FBPT