¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MIÉRCOLES 25 de Marzo de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 25 de marzo de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este miércoles en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

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También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este miércoles 25 de marzo de 2026, las autoridades no reportaron afectaciones ni incidentes en esta vía.

Sin embargo, este martes 24 de marzo de 2026, ocurrieron los siguientes problemas:

A las 7:40 horas, en el km 197, dirección a Querétaro, hubo cierre a la circulación por atención a un accidente vial.

A las 16:00 horas, del km 194 al 207, dirección a Querétaro, se reportó reducción de carriles por labores de mantenimiento.

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Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

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