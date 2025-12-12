Frío CDMX: Lanzan Alerta por Bajas Temperaturas Mañana 13 de Diciembre 2025
Aquí te damos todos los detalles sobre la alerta por frío en la Ciudad de México
Seguirá el frío en la Ciudad de México, por lo que el Gobierno capitalino lanzó una alerta por las bajas temperaturas que se registran mañana, 13 de diciembre de 2025; aquí te damos los detalles sobre el pronóstico del tiempo para CDMX.
Nuevo frente frío se aproxima a México
De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la tarde de este sábado el nuevo frente frío 21 se aproximará a territorio mexicano, por la frontera norte del país.
El Meteorológico también pronosticó lluvias en estados del centro del país, entre ellos la Ciudad de México.
Alerta por frío en CDMX
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX activó hoy, 12 de diciembre de 2025, alerta amarilla por el frío que se sentirá en la madrugada y amanecer de este sábado.
De acuerdo con el reporte, la alcaldía Tlalpan es la alcaldía que entró en alerta, por temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados, entre las 03:00 y las 08:00 horas.
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 13/12/2025 en la demarcación: @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/HXugiP46sT— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 12, 2025
Recomendaciones para cuidar la salud en temporada de frío
Ante las bajas temperaturas del sábado, las autoridades hicieron las siguientes recomendaciones a la población:
- Abrígate adecuadamente.
- Cubre nariz y boca.
- Evita cambios bruscos de temperatura.
- Resguarda a tus mascotas del frio; no las dejes a la intemperie.
- Ingiere abundante agua.
- Come frutas y verduras con vitaminas A y С.
Con información de N+.
RMT