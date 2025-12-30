¿Hay Contingencia Ambiental Hoy en CDMX? Así Está la Calidad del Aire el 30 de Diciembre de 2025

Falta muy poco para despedir el 2025 y dar paso al Año Nuevo 2026, sin embargo, las fiestas decembrinas han traído, además de felicidad y unión familiar, contaminación ambiental. En N+ te decimos cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) hoy, 30 de diciembre de 2025, y si hay contingencia ambiental, para que tomes precauciones.

Recuerda que el programa Hoy No Circula este martes 30 de diciembre 2025 operará con normalidad, para vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, con holograma 1 y 2. Los carros exentos que sí pueden circular este martes 30 de diciembre de 2025 son los autos con holograma 00 y 0, vehículos eléctricos e híbridos, de acuerdo con las medidas del programa de Sedema.

Calidad del aire en la CDMX

Hoy 30 de diciembre, el Sistema de Monitoreo Atmosférico capitalino informa cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México y en la zona conurbada.

En su más reciente reporte de las 07:00 horas, el Sistema de Monitoreo Atmosférico indicó que la calidad del aire es buena con nivel de riesgo bajo, por lo que, hasta el momento, no hay riesgo de que se active la contingencia ambiental; se pueden realizar actividades al aire libre, pero toma precauciones porque hace frío.

