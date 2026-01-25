Regresa la Restricción: ¿Hay Doble Hoy No Circula 26 de Enero 2026? Así Aplica en CDMX y Edomex

Llegamos a la última semana del mes y debido a que hace poco se activó la Contingencia Ambiental, acá te decimos si la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) la activó y eso conlleva a que haya Doble Hoy No Circula mañana lunes 26 de enero 2026, para que sepas qué carros y placas no circulan en CDMX y Edomex, esto luego de que el domingo no aplicó el programa de restricción vehicular y todos los autos pudieron transitar en la Ciudad de México y en 20 municipios del Estado de México.

Hace 17 días, la CAMe tomó la decisión de activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX y el Edomex, esto debido a que el índice de calidad del aire marcó que en varias zonas los niveles de contaminación eran muy altos. Debido a esto, las autoridades tuvieron que implementar el Doble No Circula para millones de autos.

¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?

De momento ni la CAMe ni el Gobierno del Estado de México han decidido activar la fase 1 por contingencia, esto gracias a que la calidad del aire en CDMX y en el Edomex hoy es buena en todas las alcaldías y zonas conurbadas del Estado de México.

Gracias a esta información es muy poco probable que las autoridades activen la contingencia, pero aún así te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto a lo largo del día, pues en cualquier momento puede empeorar la calidad del aire en el Valle de México.

¿Hay Doble No Circula 26 de enero 2026?

Debido a que de momento no está activa la Contingencia Ambiental, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido, eso significa que para este lunes se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

De igual forma, te recordamos que el programa Hoy No Circula aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en diferentes municipios conurbados del Edomex:

Atizapán de Zaragoza. Coacalco. Cuautitlán. Cuautitlán Izcalli. Chalco. Chicoloapan. Chimalhuacán. Ecatepec de Morelos. Huixquilucan. Ixtapaluca La Paz. Naucalpan de Juárez. Neza. Nicolás Romero. Tecámac. Tlalnepantla de Baz. Tultitlán. Valle de Chalco. Zona Metropolitana del Valle de Toluca. Zona Metropolitana Santiago Tianguistenco.

Hoy No Circula 26 de enero 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas no circulan?

El programa Hoy No Circula lunes 26 de enero 2026 nos indica que los siguientes autos, placas y engomados no circulan por indicación de las autoridades del medio ambiente:

Carros con engomado amarillo.

Autos con terminación de placas 5 o 6.

Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas.

Te recordamos que el horario en que se aplica el Hoy No Circula 26 de enero 2026 es desde las 05:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas de la noche del lunes. Es importante que los automovilistas respeten el programa de restricción vehicular en CDMX y Edomex, de lo contrarios serán acreedores a un multa económica de algunos miles de pesos.

