Regresa la Restricción: ¿Hay Doble Hoy No Circula 26 de Enero 2026? Así Aplica en CDMX y Edomex
Checa si habrá Doble No Circula mañana lunes 26 de enero 2026 y qué carros y placas no circulan en CDMX y Edomex por la restricción
Llegamos a la última semana del mes y debido a que hace poco se activó la Contingencia Ambiental, acá te decimos si la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) la activó y eso conlleva a que haya Doble Hoy No Circula mañana lunes 26 de enero 2026, para que sepas qué carros y placas no circulan en CDMX y Edomex, esto luego de que el domingo no aplicó el programa de restricción vehicular y todos los autos pudieron transitar en la Ciudad de México y en 20 municipios del Estado de México.
Hace 17 días, la CAMe tomó la decisión de activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX y el Edomex, esto debido a que el índice de calidad del aire marcó que en varias zonas los niveles de contaminación eran muy altos. Debido a esto, las autoridades tuvieron que implementar el Doble No Circula para millones de autos.
¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?
De momento ni la CAMe ni el Gobierno del Estado de México han decidido activar la fase 1 por contingencia, esto gracias a que la calidad del aire en CDMX y en el Edomex hoy es buena en todas las alcaldías y zonas conurbadas del Estado de México.
Gracias a esta información es muy poco probable que las autoridades activen la contingencia, pero aún así te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto a lo largo del día, pues en cualquier momento puede empeorar la calidad del aire en el Valle de México.
¿Hay Doble No Circula 26 de enero 2026?
Debido a que de momento no está activa la Contingencia Ambiental, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido, eso significa que para este lunes se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.
De igual forma, te recordamos que el programa Hoy No Circula aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en diferentes municipios conurbados del Edomex:
- Atizapán de Zaragoza.
- Coacalco.
- Cuautitlán.
- Cuautitlán Izcalli.
- Chalco.
- Chicoloapan.
- Chimalhuacán.
- Ecatepec de Morelos.
- Huixquilucan.
- Ixtapaluca
- La Paz.
- Naucalpan de Juárez.
- Neza.
- Nicolás Romero.
- Tecámac.
- Tlalnepantla de Baz.
- Tultitlán.
- Valle de Chalco.
- Zona Metropolitana del Valle de Toluca.
- Zona Metropolitana Santiago Tianguistenco.
Hoy No Circula 26 de enero 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas no circulan?
El programa Hoy No Circula lunes 26 de enero 2026 nos indica que los siguientes autos, placas y engomados no circulan por indicación de las autoridades del medio ambiente:
- Carros con engomado amarillo.
- Autos con terminación de placas 5 o 6.
- Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas.
Te recordamos que el horario en que se aplica el Hoy No Circula 26 de enero 2026 es desde las 05:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas de la noche del lunes. Es importante que los automovilistas respeten el programa de restricción vehicular en CDMX y Edomex, de lo contrarios serán acreedores a un multa económica de algunos miles de pesos.
