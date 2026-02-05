¿Hay Doble No Circula 6 de Febrero 2026? Vehículos Castigados el Viernes en CDMX y Edomex

Si este viernes tienes programado transitar por la Ciudad de México o el Estado de México, vale la pena que conozcas si hay Doble Hoy No Circula, y si se tiene indicios de Contingencia Ambiental. Para que una multa no te sorprenda, en N+ te decimos qué vehículos descansan este 6 de febrero de 2026, según su terminación de placa, holograma y engomado.

Si bien el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Ciudad de México informó que el índice de calidad del aire es aceptable en la Ciudad de México y zona conurbada, recomendó considerar reducir las actividades físicas vigorosas al aire libre, además de mantenerse pendiente sobre las emisiones de contaminantes atmosféricos.

Vale la pena recordar que el organismo encargado de activar la Contingencia Ambiental Atmosférica en caso de que los niveles de contaminantes rebasen los límites permitidos es la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Quien además debe notificar si aplica Doble Hoy No Circula para que más vehículos de lo habitual descansen y mejore la calidad del aire.

Según el programa para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas, hay dos momentos distintos en los que se restringe la circulación de vehículos:

Fase Preventiva: Dejan de circular 50% de los automotores administrativos de gobiernos locales, municipales, alcaldías y federal.

Fase 1: Dejan de circular el 20 por ciento de los hologramas "00" y "0" de acuerdo a la terminación de su placa, nones o pares de holograma "1" y 100 por ciento de los holograma "2"

Dado el interés que genera este programa, ya te informamos qué vehículos dejaron de circular el 5 de febrero, 4 de febrero y así sucesivamente.

Video: Multa por Exceso de Velocidad con Placas Foráneas en Puebla en 2026

¿Hay Doble Hoy No Circula 6 de Febrero 2026? Así aplica restricción en CDMX y Edomex

Una vez que conoces cómo funciona el programa Hoy No Circula, vale la pena explorar qué vehículos "están castigados" en Ciudad de México y el Estado de México este viernes 6 de febrero, para que no te hagas acreedor a una multa que puede superar los 3 mil pesos.

Según el calendario del programa Hoy No Circula que aplica en el Valle de México, este viernes descansan aquellos autos con las siguientes características

Holograma 1, Engomado AZUL, Terminación de PLACA 9 y 0

Holograma 2, Engomado AZUL, Terminación de PLACA 9 y 0

Cabe recordar que esta restricción vehicular aplica entre las 05:00 y 22:00 horas, por lo que es importante que verifiques los datos de tu unidad para evitar ser detenido por la Policía de Vigilancia Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

historias Relacionadas ¿De Cuánto Es la Multa por Verificación Extemporánea Edomex 2026? Monto y Cómo Pagar en Línea

¿Qué vehículos exentan Hoy No Circula viernes 6 de febrero 2026?

Ahora bien, no todos los vehículos son "castigados" por la Sedema o la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México. De hecho, los vehículos que cumplen las siguientes características, exentan este programa:

Motocicletas

Vehículos eléctricos e híbridos categorías I y II con motores de propulsión a gasolina.

Autos con Matrícula de Antiguo

Vehículos de Personas con discapacidad

Vehículos de Emergencia

Taxis

¿Se activa Contingencia Ambiental viernes 6 de febrero 2026?

Dado que hasta las 16:00 horas de este jueves no se ha comunicado la activación de la Contingencia Ambiental en el Valle de México, no se tiene indicios de la aplicación del Doble Hoy No Circula, por lo que el programa operará de forma habitual.

Sin embargo, como ya se había recomendado, es importante estar pendiente del Sistema de Monitoreo Atmosférico para conocer la evolución de la calidad del aire en lo que resta del día.

Video: Costo de Multa por Manejar Sin Licencia de Conducir en Puebla

Historias Recomendadas