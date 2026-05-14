Bloqueo del IPN Hoy: Zonas Afectadas por Protestas en CDMX

Luego del paro de 36 horas en el Instituto Politécnico Nacional, estudiantes de algunas escuelas del IPN seguirán con manifestaciones; en N+, te informamos dónde habrá bloqueos hoy, 14 de mayo de 2026, en Ciudad de México (CDMX).

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Marcha del IPN

El miércoles, la comunidad politécnica marchó de la Plaza de las Tres Culturas a la Secretaría de Gobernación (Segob) y bloquearon Paseo de la Reforma, a la altura de la glorieta de las mujeres que luchan.

En la Segob, los jóvenes entregaron un pliego petitorio con demandas por presunta corrupción y en el que piden la renuncia de algunos directivos, así como del director general.

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Bloqueos del IPN hoy

Este jueves, los estudiantes se van a reunir en la Plaza Roja de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos, ubicada en la Avenida Wilfrido Massieu y Avenida Instituto Politécnico Nacional, en la colonia Zacatenco, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), según la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

En Zacatenco, los estudiantes del IPN expondrán los resultados de su pliego petitorio, a las 13:00 horas.

Además, a partir de las 14:00 horas, el Grupo 12 de Mayo BBR, del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) 8, Narciso Bassols, se va a concentrar en la estación del Metro Ferrería/Arena Ciudad de México de la Línea 6, ubicada en la Avenida Antigua Calzada de Guadalupe y Avenida de las Granjas, en la colonia Santa Catarina, en Azcapotzalco.

Los estudiantes del Cecyt 8 celebrarán el 26 aniversario de su organización y la SSC no descarto que se marchen hacia otro punto.

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Con información de N+.

RMT