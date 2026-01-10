Línea B del Metro: ¿Estaciones Cerradas Hoy, Sábado 10 de Enero 2026?

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que hoy sábado 10 y domingo 11 de enero se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo y de mejoramiento en el tramo elevado de la Línea B, lo que implicará cierres temporales de estaciones y modificaciones en el servicio.

De acuerdo con el organismo, durante ambos días se llevará a cabo el colado de cuatro trabes que brindarán mayor rigidez al cajón de vías en los tramos Oceanía–Romero Rubio y Romero Rubio–Flores Magón. Estas labores requieren esperar el fraguado del concreto sin la circulación de trenes.

Por ello, el servicio de la Línea B operará únicamente en dos tramos: Buenavista a Morelos y Ciudad Azteca a Villa de Aragón.

Línea B del Metro hoy 10 de enero 2026. Foto: Cuartoscuro

Línea B del Metro: ¿Qué estaciones cerrarán hoy?

Las estaciones que permanecerán cerradas son:

San Lázaro

Flores Magón

Romero Rubio

Oceanía

Deportivo Oceanía

Bosque de Aragón

Podrás usar RTP en tramo Morelos-Villa de Aragón

Para garantizar la movilidad de los usuarios, se ofrecerá servicio alternativo con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en el tramo Morelos–Villa de Aragón, durante todo el horario de operación del Metro: el sábado de 6:00 a 24:00 horas y el domingo de 7:00 a 24:00 horas.

Adicionalmente, el Metro realiza la sustitución de 125 durmientes de madera por nuevos elementos sintéticos en el aparato de vía ubicado entre Oceanía y Deportivo Oceanía, como parte del programa de modernización de la infraestructura.

El STC detalló que el lunes 12 de enero el servicio de la Línea B se restablecerá de manera normal, de Ciudad Azteca a Buenavista.

El director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, pidió la comprensión de los usuarios y señaló que estas acciones buscan mejorar el servicio para más de 401 mil personas que utilizan diariamente la Línea B. Recomendó tomar previsiones y programar con anticipación los traslados durante el fin de semana.

