¿Qué Pasó en la Línea B del Metro CDMX Hoy 2 de Diciembre 2025? Hay Marcha Lenta y Saturación

La Línea B del Metro CDMX presentó problemas en el servicio, ya que se reporta marcha lenta, retrasos y saturación de usuarios este martes 2 de diciembre de 2025, por lo que acá en N+ te decimos qué pasó hoy en las estaciones de este trayecto.

El Sistema del Transporte Colectivo informó la situación que provocó retraso en el paso de los trenes en las estaciones en el trayecto que va de Ciudad Azteca a Buenavista, además de que señaló que ya se estaba revisando el problema.

¿Qué problema hubo en la Línea B hoy?

De acuerdo con lo informado por el Metro CDMX, este martes se presentó un apagón en algunas estaciones de la Línea B, por lo que tuvo que activarse la marcha lenta, provocando retraso en el paso de los trenes y saturación de usuarios.

"Buen día. Se realiza revisión al sistema eléctrico en la Línea B, por lo que la marcha es lenta. En breve se normalizará la circulación de los trenes. Atiende las indicaciones del personal del Sistema, permite el libre cierre de puertas así como descender del vagón antes de ingresar", informó el Metro CDMX.

Pese al problema eléctrico en la Línea B, el STC señaló que todas las estaciones de este trayecto están brindando servicio, aunque se recomienda tener paciencia ya que el paso de los convoyes es lento.

Estación Villa de Aragón Linea B totalmente sin luz ): pic.twitter.com/dWXGBmXKpj — Antonio (@TxnyyGG) December 2, 2025

Línea 9, también con retrasos hoy 2 de diciembre

La Línea 9 o café, que marcha de Pantitlán a Tacubaya, también presenta marcha lenta, de acuerdo con los usuarios, quienes reportan que los trenes se quedan detenidos por más de 10 minutos.

"Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 9. Te recordamos permitir el libre cierre de puertas, ceder el paso a quienes descienden del vagón y usar la palanca sólo en caso de emergencia", informó el Metro.

