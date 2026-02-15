Marchas HOY 15 de Febrero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy domingo 15 de febrero de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, 11 concentraciones, 7 rodadas motociclistas, 11 rodadas ciclistas, una rodada automovilista y 23 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este domingo en la capital del país.

Marcha

Cuauhtémoc

12:00 Horas. El Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano, A.C. marchará del Monumento a la Revolución al Zócalo Capitalino para exigir el regreso de los animales al Refugio Franciscano y denunciar presuntos actos de desinformación contra el movimiento.

Concentraciones

Coyoacán

11:00 Horas. La Asamblea Popular de Coyoacán contra el Imperialismo se reunirá en el Jardín Hidalgo para realizar un festival cultural en solidaridad con Cuba y Venezuela.

Cuauhtémoc

11:00 Horas. La Asociación de Cubanos Residentes en México “José Martí”, A.C. se concentrará en el Zócalo Capitalino para realizar una campaña de acopio y manifestarse contra el bloqueo a Cuba.

Cuauhtémoc y Benito Juárez

11:00 Horas. Integrantes de Resistencia Civil Activa y Pacífica se concentrarán en las estaciones Buenavista y Félix Cuevas del Metrobús para realizar una cadena humana contra la iniciativa de reforma electoral.

Rodada motociclista

Coyoacán

08:00 Horas. “2da Mega Rodada a Cholula 1200 Sentimientos Cúbicos” rodarán de las Astas de Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán, con destino a Cholula, Puebla.

Cuauhtémoc

11:00 Horas. “Raptors City Biker MC” rodarán de la Alameda Central, alcaldía Cuauhtémoc, con destino al Refugio para Perros “Eli Sos” en Milpa Alta, en apoyo al albergue.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 15 de febrero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

