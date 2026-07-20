Bloqueo en CDMX Hoy: Zona Afectada por Manifestación de Congreso Indígena

Este lunes 20 de julio de 2026, miembros del Congreso Nacional Indígena y del Movimiento de Regeneración Sindical realizarán una protesta en la Ciudad de México (CDMX), por lo que se prevén afectaciones en el centro de la capital mexicana.

Aquí te informamos la zona exacta y la hora de la manifestación, para que consideres rutas alternas y evites complicaciones en tus traslados.

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Además, te mantenemos informado sobre la situación vial en la capital mexicana, la red carretera en el país y el sistema de transporte capitalino.

Protesta de Congreso Indígena

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, la protesta de del Congreso Nacional Indígena y del Movimiento de Regeneración Sindical será en la alcaldía Cuauhtémoc

Los manifestantes acudirán a las 16:00 horas a la Secretaría de Gobernación, ubicada en Abraham González número 48, en la colonia Juárez.

¿Cuáles son sus demandas?

Los integrantes de las organizaciones llevarán a cabo un mitin para demandar:

Cese de la criminalización, la persecución y el hostigamiento contra las personas defensoras de derechos humanos y los pueblos indígenas.

Liberación inmediata de uno de sus compañeros, detenido en un retén militar instalado sobre la carretera Acapulco–Pinotepa Nacional, a la altura del municipio de San Marcos, Guerrero, el pasado 17 de julio.

Según la información de la agenda, la manifestación forma parte de las Jornadas Globales por la Libertad de un Integrante del “Concejo Indígena y Popular–Emiliano Zapata” y el Alto a la Guerra contra el CIPOG-EZ.

En apoyo a la protesta se sumarán organizaciones como Concejo Indígena y Popular de Guerrero “Emiliano Zapata”, “Asamblea Nacional por el Agua y la Vida”, “El Tekpatl” y “Radio Zapote”.

La SSC no descartó el arribo de autobuses que trasladen a los manifestantes.

SPB