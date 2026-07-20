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Bloqueo en CDMX Hoy: Zona Afectada por Manifestación de Congreso Indígena

Aquí te informamos sobre la marcha del Congreso Nacional Indígena en la Ciudad de México

Protesta de congreso indígena en la Ciudad de México en febrero 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoProtesta de congreso indígena en la Ciudad de México en febrero 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy en CDMX: Manifestación del Congreso Indígena en Cuauhtémoc. Evita complicaciones en tu ruta y conoce sus demandas. Más detalles en N+.

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