Línea 12 del Metro CDMX Reanuda Servicio de Mixcoac a Tláhuac

La Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en la Ciudad de México, reanudó este lunes su servicio de las estaciones Mixcoac a Tláhuac y viceversa, dos días antes de lo previsto.

Las autoridades informaron que el servicio fue restablecido alrededor de las 15:30 horas, luego de 72 horas continuas de trabajos para retirar y sustituir el aparato de vía 13-23, ubicado en el tramo Periférico Oriente-Calle 11.

De acuerdo con el STC, las labores comenzaron durante los primeros minutos del sábado 12 de septiembre y estaba previsto que concluyeran durante la madrugada del miércoles 16.

La sustitución del aparato de vía formó parte de trabajos preventivos y correctivos para mantener los niveles de funcionalidad del sistema de vías de la Línea 12.

Los trabajos incluyeron el desmantelamiento y retiro del aparato de vía 13-23, además de su renovación con balasto, durmientes sintéticos y fijaciones.

También se cambiaron 140 durmientes de madera por nuevas piezas de concreto y se colocaron 300 metros cúbicos de balasto.

El personal realizó además 600 metros lineales de rectificación de trazo y perfil de vía, así como la verificación del funcionamiento de aparatos de dilatación y de la geometría de la vía.