Transporte público

Línea 12 del Metro CDMX Reanuda Servicio de Mixcoac a Tláhuac

El STC informó que los trabajos en el tramo Periférico Oriente-Calle 11 concluyeron antes de lo previsto tras 72 horas de labores

Metro CDMXA partir de las 14:35 horas de este lunes se realizaron pruebas con trenes en funcionamiento. Foto: Facebook @Metrocdmx

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Línea 12 del Metro CDMX reabre antes de lo esperado tras intensos trabajos de mantenimiento.

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