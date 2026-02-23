¿Cuándo Es la Noche de Museos de Febrero 2026? Homenaje a María Victoria y Otros Eventos Gratis

Uno de los eventos más gustados para los habitantes de la Ciudad de México y sus visitantes desde hace casi 20 años es la Noche de Museos, que se realiza de manera periódica. Ha llegado el turno de febrero 2026 y, si quieres aprovechar la oportunidad de disfrutar de exposiciones o espectáculos en un horario muy especial, te contamos cual es la agenda con eventos gratis, que incluye el homenaje a María Victoria.

En medio de la intensa oferta cultural y de entretenimiento en la capital mexicana, que incluye eventos de gran congregación y alta expectativa, como el próximo concierto de Shakira en el Zócalo, las oportunidades de disfrutar de expresiones artísticas más íntimas y con un ambiente único, la Noche de Museos es la ocasión ideal.

Video: Tras 20 Años de Polémicas, Llega al Museo de Arte Moderno la Muestra de la Colección Gelman de Arte

Te recordamos que la Noche de Museos es una iniciativa ejecutada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México que ofrece al público nacional y extranjero la oportunidad para vivir los espacios museísticos de la capital de una manera diferente.

Entre las particularidades y eventos especiales de este programa cultural están:

Visitas guiadas temáticas

Cine

Conferencias

Presentaciones de libros

Conciertos e intervenciones escénicas

Nota relacionada: Aumentan Costo de Entrada al Museo Nacional de Antropología; Este será el Precio para 2026

¿Dónde será el homenaje a María Victoria?

Este miércoles 23 de febrero 2026 se realizará un homenaje a la diva del cine (y la música y televisión) María Victoria, quien a sus 102 años ha participado en más de 40 producciones audiovisuales, manteniendo el lugar de ícono del entretenimiento mexicano.

El espectáculo —en el que se hará un recorrido por algunos de los pasajes más representativos de su carrera— incluye a Susana Zabaleta, quien honrará su voz, su estilo y su legado inolvidable.

Este evento es de entrada libre y dará inicio a las 20:00 horas, aunque si quieres ingresar y conseguir un buen lugar, te recomendamos llegar con tiempo de anticipación.

Miércoles 25 de febrero 2026

20:00 horas

Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Entrada libre

Video: Así Conoció María Victoria al Papa Juan Pablo II

¿Qué eventos hay de la Noche de Museos de febrero 2026?

La cartelera completa de la Noche de Museos de este mes se puede consultar en las redes sociales oficiales de este programa, así como en el sitio web de la Secretaría de Cultura, disponible en este enlace.

A continuación, te compartimos algunos de los eventos más destacados:

El Museo de Arte Popular celebra su 20 aniversario con la Banda Sinaloense de la SSC: la entrada es libre, pero hay un aforo limitado de 120 personas. El registro es a las 17:30 horas.

celebra su 20 aniversario con la Banda Sinaloense de la SSC: la entrada es libre, pero hay un aforo limitado de 120 personas. El registro es a las 17:30 horas. Museo Casa del Risco: Este miércoles habrá una Retro Night de 80's, 90's y más. La entrada tiene un costo de $100, hay aforo para 100 personas y comienza a la 19:00 horas.

Este miércoles habrá una Retro Night de 80's, 90's y más. La entrada tiene un costo de $100, hay aforo para 100 personas y comienza a la 19:00 horas. Archivo General de la Nación: Rinde homenaje a “Tongolele” con un documental, también tendrá cabaret y ExpoDoc Instantes de Archivos. Es entrada libre, con aforo máximo de 150 personas e inicia a las 18:30 horas.

Rinde homenaje a “Tongolele” con un documental, también tendrá cabaret y ExpoDoc Instantes de Archivos. Es entrada libre, con aforo máximo de 150 personas e inicia a las 18:30 horas. Casa Refugio de la Memoria: Cierra este miércoles su exposición de El Cristo Buchón, que tendrá un conversatorio y también habrá música. Es entrada libre, inicia a las 18:00 horas.

Cierra este miércoles su exposición de El Cristo Buchón, que tendrá un conversatorio y también habrá música. Es entrada libre, inicia a las 18:00 horas. Casa Kahlo: Este espacio cultural debuta en la iniciativa este mes con una interesante visita guiada que realizará un viaje por la vida familiar de la artistas. Tiene cupo limitado de 50 personas y precio de $50 pesos.

Historias recomendadas:

Luna de Sangre 2026: ¿Cuándo y A Qué Hora Ver el Eclipse Lunar Total en México?

¿Qué Jubilados y Pensionados Reciben Primero su Pago IMSS e ISSSTE de Marzo 2026? Fecha Exacta

Continúa Apoyo Económico a Madres Bienestar 2026: ¿Quiénes Sí y No Pueden Cobrar Pago de $4000?