Obras en CDMX para el Mundial 2026 Estarán Listas a Tiempo: Brugada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada Molina, garantizó que estarán a tiempo las obras que actualmente se realizan en la capital mexicana de cara al Mundial 2026, cuyo partido inaugural será el 11 de junio en el Estadio Azteca.

Este 9 de marzo de 2026, durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la mandataria local informó que mucha de la infraestructura planteada para la justa deportiva ya tiene avance.

Ejemplificó que ya comenzaron a llegar los trenes para la modernización del Tren Ligero y destacó la conclusión de algunas obras alrededor del estadio.

Estamos trabajando mucho para que haya la obra necesaria, infraestructura alrededor del estadio, para la propia gente que vive alrededor: agua, drenaje, un jardín de lluvia, además de iluminación y proyectos de transporte de la zona, la calzada elevada, el parque peatonal de Tlaxcoaque a Chabacano… Todo eso va a estar a tiempo para el Mundial”.

Noticia relacionada: García Harfuch Anuncia Plan Kukulkán, Estrategia de Seguridad para el Mundial 2026.

Video: Anuncian ‘Plan Kukulkán’ para Prevenir y Atender Riesgos en el Mundial 2026

Gabinete rumbo al Mundial de Futbol 2026

De igual manera, recordó que el miércoles pasado se instaló un gabinete entre el Gobierno de la CDMX y las alcaldías, rumbo al Mundial de Futbol 2026.

Detalló que ese gabinete se reunirá periódicamente, cada 15 días, y antes del evento deportivo cada semana y las veces que sean necesarias.

“El objetivo de este gabinete es coordinar al menos algunos puntos, entre ellos infraestructura y servicios. Es decir, que las alcaldías trabajen todo el tema que tiene que ver con servicios en sus territorios, pavimentación, iluminación. Para recibir al Mundial es muy importante que la ciudad tenga todos los servicios”, dijo.

Noticia relacionada: Ciudad de México Presenta Oferta Cultural para el Mundial 2026.

Añadió que las obras no serán exclusivas de la Copa del Mundo, sino que todas tienen un carácter permanente y de apoyo a la población.

Entre los puntos que coordinará el gabinete también están la seguridad, el apoyo para la infraestructura turística de cada demarcación, además de las acciones sociales y deportivas que se están generando en las propias alcaldías.

En este sentido, recordó que se están construyendo y rehabilitando más de 500 canchas de futbol, 300 por parte del Gobierno capitalino y 200 de las alcaldías.

“Queremos un Mundial social… que en todos los territorios, desde los más alejados hasta el centro de la ciudad, haya deportes”, sostuvo.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb