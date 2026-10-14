Senado Aprueba Reforma a Ley Aduanera que Endurece Controles sobre Mercancías

El Senado de la República aprobó este martes 13 de octubre una reforma a la Ley Aduanera que busca combatir la subvaluación de mercancías, fortalecer la vigilancia de las importaciones y reforzar los controles sobre hidrocarburos y petrolíferos.

El proyecto obtuvo 66 votos a favor, 37 en contra y una abstención en lo general. En la votación en lo particular, sumó 66 votos a favor y 34 en contra, por lo que fue enviado al Ejecutivo federal para continuar con el procedimiento correspondiente.

La reforma modifica seis artículos de la legislación e incorpora cambios en los mecanismos de revisión y valoración de mercancías para detectar irregularidades en las operaciones de comercio exterior y evitar la evasión de impuestos.

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Uno de los principales cambios consiste en eliminar el umbral de 50% de diferencia entre el valor declarado de una mercancía y el de productos idénticos o similares para que pueda proceder el embargo precautorio. Con las nuevas disposiciones, las autoridades podrán aplicar los procedimientos de valoración previstos en la ley para determinar si existen irregularidades.

Además, la reforma reduce de 50 a 20% el umbral de diferencia de valor en determinados supuestos relacionados con mercancías sujetas a regímenes aduaneros específicos.

Otro de los ejes es el fortalecimiento de la supervisión de hidrocarburos y petrolíferos para combatir el contrabando y la evasión de controles aduaneros. El proyecto contempla multas de entre 50 y 100% del valor comercial de estos productos para determinadas infracciones.

La legislación también establece mecanismos para sustituir el embargo precautorio mediante garantías. Asimismo, prevé la liberación de estas o la devolución de cantidades depositadas cuando exista una resolución favorable para la persona interesada y se cumplan los requisitos legales.

PT