Política

Senado Aprueba Reforma a Ley Aduanera que Endurece Controles sobre Mercancías

La reforma elimina un umbral para el embargo precautorio y contempla multas de hasta 100% del valor comercial de ciertos productos

Aspecto durante Sesión en la Cámara de SenadoresFoto: Cuartoscuro
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