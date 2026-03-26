¿Qué Evento Gratis Habrá en el Zócalo CDMX el Sábado 28 de Marzo? Horario de la Mega Actividad

Empieza a volverse costumbre presenciar eventos gratis en el Zócalo de la CDMX y este sábado 28 de marzo 2026 las autoridades tienen preparado algo muy especial para los amantes del futbol, por eso acá te decimos qué habrá en la explanada del Centro Histórico y el horario en que se va a llevar a cabo le mega actividad.

Apenas el pasado fin de semana el evento que llenó la plancha del Zócalo de México fue un mega baile de sonideros, por eso en una nota te dejamos la transmisión en vivo de dicho festival de música, para quienes prefirieron disfrutar de la actividad desde casa.

Video: Gobierno de la CDMX Prepara Operativo para el México-Portugal; Así Estará la Vialidad el Día del Partido

¿Qué evento hay en el Zócalo CDMX el sábado 28 de marzo 2026?

Desde hace varios días la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer que para este sábado 28 de marzo estará instalada una mega pantalla en el Zócalo, para que la gente acuda a ver el partido amistoso México vs Portugal, que se llevará en el renovado Estadio Banorte.

Nota relacionada: Guía México vs Portugal: Transporte, Apps y lo que Debes Saber para Llegar al Estadio Sin Auto

Dicho encuentro adquiere relevancia, pues aunque no estará Cristiano Ronaldo, la Selección de Portugal llega con la mayoría de sus figuras, como Bernardo Silva, Joao Félix, Vitinha, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Joao Neves, entre muchos otros. La demanda del juego hizo que se vendiera la mayoría de los boletos, eso dejó sin entrada a varios aficionados mexicanos.

Video: Para Faitelson, Quienes No Irán a Ver el Partido México-Portugal porque No Estará CR7 Son Unos Ignorantes

¿A qué hora inicia el mega evento en el Zócalo el 28 de marzo?

La mega pantalla estará lista para usarse desde este sábado, pero será en punto de las 19:00 de la noche cuando se encienda, pues a esa hora empieza el partido México vs Portugal. El encuentro tendrá una duración de dos horas, por lo que terminará a las 21:00 horas.

Nota relacionada: México vs Portugal Suma Otra Baja: ¿Qué Jugador no Estará en el Amistoso Rumbo al Mundial 2026?

Además de la mega pantalla, Clara Brugada aseguró que habrá otras actividades, posiblemente relacionadas con el futbol y el Mundial 2026, para que toda la gente que decida acudir a el Zócalo CDMX disfrute el evento, que es totalmente gratis para personas de todas las edades.

Historias recomendadas: