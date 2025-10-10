¿Quién es Mariana Ávila y Cuál era su Vínculo con Fede Dorcaz, Modelo Asesinado en CDMX?

Este viernes se confirmó el deceso de Federico Dorcaz, modelo y cantante que fue asesinado durante un intento de asalto en la CDMX. Tras los hechos, Mariana Ávila envió un conmovedor mensaje para despedirlo, ¿pero qué relación tenían? ¿Quién es ella?

De acuerdo con los primeros reportes, el modelo de origen argentino de 29 años de edad fue atacado por sujetos en motocicleta en inmediaciones del Periférico.

Noticia relacionada: Detienen a Creador de Contenido 'Wero Bisnero' por Presunto Asesinato de Mujer en Edomex

Fede Dorcaz recibió varios impactos en su cuerpo y fue trasladado grave al hospital. No obstante, los esfuerzos médicos no fueron suficientes para salvar su vida, por lo que informaron su fallecimiento.

Aunque las investigaciones continúan, de manera preliminar se indica que el ataque armado ocurrió durante un intento de asalto.

Federico Dorcaz también era un apasionado de la música y de los deportes, principalmente del futbol. Sus seres queridos lo despidieron con mensajes en redes sociales, entre ellos, Mariana Ávila.

Video: Asesinato en Periférico Hoy: Automovilista Intenta Escapar de Asalto, Delincuente lo Alcanza y lo Mata

¿Quién es Mariana Ávila?

Mariana Ávila es una influencer o creadora de contenido. La mayoría de sus videos están relacionados con retos que comparte con sus seguidores, tales como usar tacones altos durante toda una semana, 24 horas siendo la mamá de un bebé o viviendo todo un día como millonaria.

También es modelo y empezaría con Fede Dorcaz su participación en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy. La producción lamentó su deceso:

Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre

Asimismo, enviaron sus condolencias a su familia, especialmente a Mariana Ávila, quien era su novia.

Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila.

Mariana Ávila compartió con sus seguidores cómo lidia con la pérdida de su pareja:

Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo, te amo, te amo y te amaré siempre

Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo te amo te amo y te amaré siempre — Mariana Ávila (@marianaavilatw) October 10, 2025

Historias recomendadas:

EPP