¿Quién Estará en Concierto del Monumento a la Revolución el 30 de Noviembre? Artistas y Horarios

Si no sabes qué hacer mañana en la CDMX, hay concierto gratis en el Monumento a la Revolución este domingo 30 de noviembre 2025 y si no tiene conocimiento de esto, acá te decimos quién estará en el evento y los horarios por artista, para que sepas a qué hora inicia y termina el espectáculo musical.

Para todas las personas que aún tienen la duda, en una nota ya te dijimos qué eventos hay en el Monumento a la Revolución el 30 de noviembre, recinto que días atrás fue sede de una convivencia protagonizada por el streamer, Adriano Zendejas, también conocido como "Maestro Shifu" y que al final dejó algunas personas atropelladas y comercios dañados.

¿A qué hora inicia el evento en el Monumento a la Revolución hoy 30 de noviembre 2025?

El evento que se va a realizar en la explanada del Monumento a la Revolución CDMX es el concierto por el Día Mundial del Sida y que dará inicio en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México). Se espera que el espectáculo tenga una duración aproximada de tres a cuatro horas.

Debido a que la entrada al concierto es totalmente gratis, se espera lleno total en los alrededores del monumento, por ello se le recomienda a la gente llegar con anticipación, para agarrar un buen lugar.

¿Quién estará en el concierto en el Monumento a la Revolución CDMX hoy 30 de noviembre 2025?

De acuerdo con el cartel del evento, más de 10 artistas estarán en el concierto por el Día Mundial del Sida. Los que se harán cargo de hacer cantar y bailar al público son los siguientes:

Fey.

"Despechadas" Roció Banquells y Manoella Torres.

Christian Chávez.

El elenco de La Más Draga 7.

Zemmoa.

León Leiden.

Lalo Capetillo.

Viviana Baeza.

Ferjo.

Davehood.

Jorge Aranda.

Andrés Zuno.

Por ahora se desconoce el horario exacto en que los artistas saldrán a cantar, pero de acuerdo con el cartel, Fey será la encargada de cerrar el concierto en el Monumento a la Revolución este domingo 30 de noviembre 2025.

