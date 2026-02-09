¿Quiénes Pueden Pedir Apoyo de 25 Mil Pesos? Condiciones que Deben Cumplir Hombres y Mujeres

¿Tienes una idea de negocio y no la has podido desarrollar por falta de presupuesto? En Ciudad de México existe un apoyo que entrega 25 mil pesos a emprendedores que se han puesto por objetivo transformar ideas en negocios. Para que no te pierdas la oportunidad de aplicar, en N+ te decimos qué hombres y mujeres pueden aplicar.

Se trata de IKAL- Energía Vital, un servicio financiero no reembolsable del Fondo de Desarrollo Social de Ciudad de México (Fondeso), que busca ser un apoyo económico para que emprendas con ese proyecto que llevas tiempo postergando.

Si bien ya te adelantamos cuáles son los requisitos para registrarte a este financiamiento de 25 mil pesos, se suma a otros apoyos vigentes en la Ciudad de México para mejorar la economía familiar, tales como las tandas del Bienestar.

Ten en cuenta que el apoyo IKAL, no es reembolsable, es decir que no constituye un adeudo para quien resulta electo como beneficiario. Sino que el Gobierno de Ciudad de México invierte en tu proyecto, además de dar seguimiento y supervisión de Fondeso para que se conviertan en productos o servicios reales

Video: Aplicaciones de Préstamo Representan un Riesgo para los Usuarios

¿Quiénes pueden pedir el apoyo de 25 mil pesos al gobierno de CDMX?

De acuerdo con el Fondo de Desarrollo Social de Ciudad de México, los hombres y mujeres que pueden solicitar este financiamiento en su modalidad Capital Semilla, son aquellos que cumplen las siguientes condiciones:

Personas físicas

No han recibido ninguna asignación previa de Capital Semilla por parte de Fondeso

Tienen residencia en Ciudad de México (comprobable)

Tienen la intención de desarrollar iniciativas de emprendimiento o actividades productivas de autoempleo.

Requisitos para hombres y mujeres

A continuación hallarás un listado con los documentos que debes reunir para poder presentarlos en los Módulos de Atención u Oficinas Centrales de Fondeso.

Identificación oficial

CURP

Comprobante de Domicilio Vigente

Correo electrónico

Presentar llenada la Solicitud de Financiamiento, formato idea de negocio y manifiesto bajo protesta de no haber recibido asignación previa de Capital Semilla por parte de Fondeso

Carta de aceptación de acompañamiento, asesoría y seguimiento de Fondeso

Historias Recomendadas ¿Te Tocó un Billete de 500 Falso? Así Sabes si uno de Diego Rivera o Benito Juárez Es Pirata

¿En cuántos depósitos se entregan los 25 mil pesos?

El apoyo correspondiente al programa IKAL se otorga en una o dos ministraciones, según la naturaleza del negocio, dio a conocer la dependencia.

Sin embargo, hay una serie de condiciones que deben cumplir las personas que obtengan este apoyo económico:

Aplicar a los recursos para la conceptualización de la idea o negocio, así como compra de insumos, infraestructura o recursos materiales para la realización del emprendimiento.

Además, de cumplir el plan de trabajo e indicadores de resultados, al tiempo que se sujetan a la supervisión que establezca la Fondeso.

Video: Defraudan a Decenas de Ciudadanos al Pagar su Préstamo y No Dar Comprobantes

Historias Recomendadas