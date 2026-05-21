Reabre Registro Mi Derecho Mi Lugar: ¿Hasta Cuándo Puedo Inscribirme a Convocatoria Ecoems 2026?

Buenas noticias para los jóvenes y adolescentes. Está por reabrir el registro de Mi Derecho Mi Lugar, y en N+ te decimos hasta cuándo puedes inscribirte a la convocatoria Ecoems 2026 por un lugar en algún plantel de Educación Media Superior en CDMX y Edomex.

Si bien el primer periodo de registro de aspirantes estuvo activo entre el 17 de marzo y el 14 de abril, el Gobierno de México dio a conocer que abrirá nuevas fechas para todos aquellos que no alcanzaron inscripción. Y aquí puedes consultar las claves ECOEMS por cada una de las escuelas en el Valle de México.

Aunque no son los únicos trámites que se podrán hacer durante este nuevo periodo, también habrá oportunidad para hacer correcciones y concluir con el registro.

Dado que el proceso abarca distintas fechas, en una nota previa ya te explicamos cómo y dónde consultar la Guía de Estudio en línea y completamente gratis.

Video: Convocatoria UNAM 2026: ¿Cuáles son las Fechas Clave para Ingresar a una Licenciatura?

¿Hasta cuándo te puedes inscribir a Mi Derecho Mi Lugar? Hay nuevo periodo de registro?

La plataforma de registro para el Proceso de Asignación 2026 se abrirá durante tres días consecutivos, es decir del 23 al 25 de mayo de 2026.

Por lo que el lunes 25 es el último día en que se podrá hacer el registro en línea, completamente gratis para las modalidades con o sin examen de admisión.

La Secretaría de Educación Pública ha recordado a los aspirantes que para completar la inscripción a la convocatoria Ecoems 2026 es imprescindible contar con una cuenta Llave MX que esté a nombre del estudiante que está por inscribirse.

Si en el registro pasado utilizaste la cuenta Llave de tu papá, mamá o tutor debes realizar nuevamente el registro con tus datos.

Por lo que en esta nota te explicamos paso a paso, cómo generar tu cuenta llave para aplicar a la Convocatoria Ecoems 2026.

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¿Cómo hacer el registro a la convocatoria ECOEMS 2026 para la Prepa?

Una vez que cuentan con su Llave MX, las personas que deseen participar en el proceso de asignación, deberán realizar su registro vía internet. Allí tienen que decidir en qué modalidad desean participar de entre las siguientes opciones:

Modalidad 1: con opciones de acceso directo (sin examen)

En la lista, los aspirantes podrán elegir entre 5 y 10 opciones educativas, las cuales se podrán combinar o intercalar según el orden de preferencia.

Modalidad 2: con opciones que requieren presentación de examen IPN o UNAM.

En esta lista se pueden elegir hasta 5 opciones educativas del IPN y 5 de la UNAM, que se podrán combinar o intercalar según el orden de preferencia.

Modalidad 3: con opción mixta

En dicha modalidad, el aspirante debe elaborar dos listas (10 opciones con examen y 10 sin examen)

Pero, ojo, porque en cualquier caso, las opciones educativas deben ser ordenadas de acuerdo con la preferencia del aspirante, pues será uno de los criterios de asignación del plantel escolar.

Video: Estas Son las Fechas Importantes de ‘Mi Derecho Mi Lugar’ para Aspirantes de la UNAM e IPN

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