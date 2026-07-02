FGR Aprehende a Hermana de Emilio Lozoya: ¿De Qué Acusan a Gilda Susana?

De acuerdo con la FGR, Gilda Susana 'N' fue aprehendida en inmediaciones del AICM

Gilda Susana ’N’ fue detenida en las inmediaciones del AICMGilda Susana ’N’ fue detenida en las inmediaciones del AICM. Foto: FGR

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La hermana de Emilio Lozoya fue detenida en la Ciudad de México, cerca del AICM. ¿De qué delitos la acusan? Aquí los detalles.

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