FGR Aprehende a Hermana de Emilio Lozoya: ¿De Qué Acusan a Gilda Susana?

La Fiscalía General de la República (FGR) informó hoy, 2 de julio de 2026, que cumplimentó una orden de aprehensión contra Gilda Susana ’N’, hermana de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En un comunicado, la FGR indicó que Gilda Susana ’N’, quien probablemente habría fungido como prestanombres de una empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita, fue aprehendida en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por agentes de la Fiscalía General de la República, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar).

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¿De qué acusan a la hermana de Emilio Lozoya?

De acuerdo con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y labores ministeriales de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), la hermana de Emilio Lozoya está presuntamente relacionada con el caso Agronitrogenados, por el que habría realizado actos con recursos de procedencia ilícita y se habría convertido en beneficiaria de una empresa, a través de la cesión de los derechos que le realizó su hermano.

Según la investigación de la FGR, los recursos recibidos y administrados por Gilda Susana ’N’ posiblemente tienen una procedencia ilícita, pues derivarían de un esquema de triangulación financiera sin justificación económica ni comercial válida.

La FGR apuntó que Gilda Susana ’N’ fue detenida “por su posible participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

La Fiscalía General de la República señaló que la hermana de Emilio Lozoya Austin quedó a disposición de la autoridad judicial federal que la requirió, quien determinará su situación jurídica y subrayó que a Gilda Susana ’N’ “se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente”.

RMT