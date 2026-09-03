Desaparecidos

Denuncian Desaparición de Jenny Kalindy, Alumna Ecuatoriana de Doctorado del CIESAS en CDMX

La joven fue vista por última vez el 26 de agosto en Pedregal de Santo Domingo, al sur de la ciudad

Jenny Kalindy BolívarJenny Kalindy Bolívar, desaparecida en Pedregal de Santo Domingo. Foto: CIESAS

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