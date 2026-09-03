Denuncian Desaparición de Jenny Kalindy, Alumna Ecuatoriana de Doctorado del CIESAS en CDMX

El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) denunció la desaparición de su alumna Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo, quien cursa un doctorado en Historia en la institución.

La académica de 40 años fue vista por última vez en la colonia Pedregal de Santo Domingo, en la alcaldía Coyoacán, el pasado 26 de agosto.

En el momento de su desaparición Jenny portaba un vestido negro. Mide 1.57 m y presenta melasma en las mejillas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Desaparece Estudiante de Doctorado del CIESAS en Pedregal de Santo Domingo

A través de un comunicado, el CIESAS manifestó su profunda preocupación por la desaparición de la académica de la Unidad Peninsular de la institución, ubicada en Mérida, Yucatán. El Centro de Investigaciones exigió “la búsqueda inmediata, exhaustiva y con vida de nuestra estudiante del programa de Doctorado en Historia” y añaden:

“Hacemos un llamado enérgico y urgente a las autoridades competentes para que se activen y agoten de inmediato todos los protocolos especializados de investigación y búsqueda en vida, con perspectiva de género y en estricto apego a la Ley General en Materia de Desaparición de Personas”.

El CIESAS también señaló que, debido a que la familia de Jenny Kalindy Bolívar se encuentra fuera del país, la institución asume de manera indeclinable el acompañamiento solidario y la exigencia de celeridad en las actuaciones ministeriales. El comunicado finaliza llamando a la comunidad académica a sumarse de forma solidaria a las acciones para encontrar a la estudiante ecuatoriana.