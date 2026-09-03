Desaparecidos

Encuentran a Mujer Desaparecida Después de Cinco Meses de Búsqueda en León

Noemí Del Carmen Álvarez fue localizada con vida, hasta el momento no se ha dado a conocer el lugar exacto del hallazgo.

Encuentran a Mujer Desaparecida Después de Cinco Meses de Búsqueda en León.Encuentran a Mujer Desaparecida Después de Cinco Meses de Búsqueda en León. Foto: N+

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Desde el pasado 1 de abril familiares y amigos trataron de localizar a la mujer en distintas zonas del municipio, siendo meses después que fue ubicada.

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