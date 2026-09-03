Encuentran a Mujer Desaparecida Después de Cinco Meses de Búsqueda en León

Después de cinco meses de incertidumbre, la familia de Noemí Del Carmen Álvarez Martínez recibió la noticia que la joven leonesa fue localizada con vida.

Noemí desapareció el pasado 1 de abril, después de salir de su trabajo ubicado en calles de la colonia Arbide, en León, Guanajuato.

La esperanza se renovó este martes, cuando fue desactivada la alerta del protocolo Alba que contenía sus datos y fotografía. A través de redes sociales, sus familiares compartieron la noticia y expresaron su agradecimiento.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Joven Boxeador Pide Apoyo para Viajar a Torneo

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre el lugar donde fue localizada ni las condiciones en las que se encontraba al momento de su localización.

La joven ya se encuentra con su familia, y serán las autoridades pertinentes quienes la entrevisten para que esclarecer los hechos.