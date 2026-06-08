Operativo de SSC en la México-Cuernavaca Hoy: Encuentran Decenas de Explosivos en Autobús

Gobernación destacó que se localizó una caja con 59 explosivos en uno de los vehículos

Explosivos de fabricación casera decomisados en la autopista México-Cuernavaca. Foto: SSCExplosivos de fabricación casera decomisados en la autopista México-Cuernavaca. Foto: SSC

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Impactante hallazgo en la México-Cuernavaca: SSC decomisa 59 explosivos caseros en un autobús. Operativos continúan para proteger a la CDMX. Descubre más sobre esta operación de seguridad.

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