Operativo de SSC en la México-Cuernavaca Hoy: Encuentran Decenas de Explosivos en Autobús

Fuerzas de Seguridad de la Ciudad de México (CDMX) encontraron 59 artefactos explosivos de fabricación casera en un autobús de pasajeros en la autopista México-Cuernavaca, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

La dependencia detalló que desde la mañana de hoy, 8 de junio de 2026, los agentes instalaron un punto de revisión de unidades de transporte en inmediaciones de esa vialidad, en el marco del operativo que se realiza de manera aleatoria en varios puntos de acceso carretero a la CDMX.

Lo anterior con la finalidad de “garantizar que los pasajeros no porten objetos aptos para agredir o que pongan en riesgo a los habitantes o visitantes de la capital”.

La #SSC informa:



Tras el dispositivo de revisión de unidades de transporte de pasajeros en la autopista #México-#Cuernavaca fueron decomisados 59 artefactos explosivos de fabricación casera, los cuales ya fueron resguardados por personal especializado de #Zorros. pic.twitter.com/qV6i2S6Ks1 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 8, 2026

Equipo especializado resguarda los explosivos

Luego del dispositivo de revisión de unidades de transporte de pasajeros en la autopista México- Cuernavaca, fueron decomisados 59 artefactos explosivos de fabricación casera, los cuales ya fueron resguardados por personal especializado de Zorros, añadió la SSC.

La dependencia capitalina recordó que el despliegue de seguridad se realiza en coordinación con instancias del Gobierno de México y distintas autoridades del Gobierno de la CDMX y cuenta con el acompañamiento de organismos garantes de los derechos humanos.

Añadió que en todo momento se mantiene el diálogo para que los procedimientos y las manifestaciones y expresiones públicas que se realizan se lleven a cabo de manera pacífica y sin afectar a terceros.

Segob pide manifestación pacífica

La secretaría de Gobernació informó que, a través de denuncia ciudadana, se alertó que había explosivos en uno de los vehículos de estudiantes y maestros, que venían a apoyar la marcha de la CNTE, por lo que se decidió "por seguridad de todos, incluidos los manifestantes que se hiciera una revisión de manera pacífica y acordada con los pasajeros".

Señaló que fue encontrada una caja con 59 explosivos en uno de los vehículos.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, indicó que poco a poco se van a ir liberando los autobuses.

"Estamos a favor de la manifestación pacífica, pero no se debe poner en riesgo a la población con el uso de artefactos explosivos en las protestas. Apelamos a que no haya uso de la violencia en las movilizaciones y a la manifestación pacífica".

Revisiones en la caseta de Tlalpan

El operativo de revisión de este lunes se efectuó a un convoy de 17 autobuses procedentes de Guerrero, particularmente de la Normal de Ayotzinapa, que buscaba llegar a la CDMX y unirse a las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Durante el despliegue de seguridad y gracias al apoyo de binomios caninos, se encontró una caja que contenía los artefactos explosivos a bordo de uno de los autobuses.

El convoy llegó a ese punto del sur de la CDMX a las 10:00 horas y desde entonces quedó detenido en la zona, donde se inició el diálogo. Las autoridades aclararon que se trata de un operativo para garantizar la seguridad de los manifestantes y de terceras personas y que se permitiría el avance de los manifestantes.

Debido a este hecho, decenas de automovilistas quedaron varados y sin poder trasladarse a la zona de Viaducto Tlalpan, El Caminero, Insurgentes, entre otras vialidades.

SPB