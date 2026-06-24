El Festejo Más Grande del Mundo se Está Viviendo en la CDMX: Clara Brugada

La jefa de Gobierno de la CDMX destacó en entrevista en N+ FORO todas las actividades que se han realizado para que la ciudadanía disfrute del Mundial 2026

La jefa de Gobierno destacó que el ambiente mundialista se vive en la CDMX

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¡CDMX vibra con el Mundial 2026! Clara Brugada destaca la participación de 700 mil aficionados y la seguridad con 15 mil policías. Descubre cómo la ciudad está superando el reto.

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