El Festejo Más Grande del Mundo se Está Viviendo en la CDMX: Clara Brugada

La jefa de Gobierno, Clara Brugada habló de los retos que ha representado albergar una de las Sedes del Mundial 2026. En entrevista con N+ FORO indicó que ser sede los ha puesto a prueba.

Señaló que la Ciudad de México ha pasado la prueba, y que hoy en el tercer partido donde juega México vs Chequia, hay características que destacan en este evento.

"CDMX es la sede del Mundial con más ambiente"

Hay más coordinación en todas las actividades y festejos que se han realizado, y destacó la participación de los aficionados la semana pasada.

"Más de 700 mil personas participaron en el espacio público festejando el Mundial"

Dijo que la gente está contenta, y la CDMX está cumpliendo.

Estrategia de Seguridad

La jefa de Gobierno señaló que, se grantiza seguridad en los partidos con más de 15 mil elementos "que han cumplido con su función de cuidar a la población".

Aquí puedes ver la entrevista completa sobre la organización del Mundial en la Sede CDMX

Señaló que hoy hay más de 15 mil policías desplegados como parte del operativo para cuidar a la ciudadanía, a los cuales se sumarán servidores públicos que van a estar cuidando del Mundial, se trata de personal de Salud, de Gobierno, de todas las secretarías de Movilidad, desde los barrenderos hasta quienes trasladan a la población.

"Mientras los aficionados disfrutan, hay miles que trabajan para que ellos lo puedan hacer con seguridad y confianza".