Tapatíos Llenan el Fan Festival Previo al Partido de México vs Chequia en Guadalajara

El Fan Festival de Guadalajara registró un lleno total horas antes del partido de México contra Chequia, sin embargo, no fue el único sitio que registró la visita de residentes y turistas desde temprana hora, pues La Minerva también comenzó a tener aficionados desde las 5:00 de la tarde.

¿A qué hora es el partido de México vs Chequia?

El partido de la Selección Mexicana contra Chequia está programado para las 7:00 de la noche y se transmitirá de manera gratuita en Plaza Liberación, Plaza Guadalajara, a metros del Hospicio Cabañas y en La Minerva.

Se le recomienda a los aficionados llegar con al menos dos horas de anticipación, ya que en los últimos encuentros deportivos también se ha reportado un lleno total.

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Pero eso no es todo, ya que mañana, 25 de junio, también se tiene previsto un magno evento por la justa deportiva en Guadalajara, se trata del concierto gratuito de Alejandro Fernández.

El cantante de música regional mexicana estará acompañado de Julión Álvarez, Alfredo Olivas, Camila Fernández y Alex Fernández. El concierto será en la glorieta La Minerva en punto de las 9:00 de la noche.