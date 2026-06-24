Tapatíos Llenan el Fan Festival Previo al Partido de México vs Chequia en Guadalajara

La Selección se enfrentará contra Chequia este miércoles y los aficionados ya están preparados para apoyar en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara.

Fan Festival GDLFoto: Policía de Guadalajara

Destacado

¡Guadalajara vibra con el Fan Festival! Aficionados llenan La Minerva y otros puntos para el México vs Chequia. El partido es a las 7:00 p.m. ¿Ya tienes tu lugar?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+