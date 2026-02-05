Venta de Inmuebles de Fundación Antonio Haghenbeck Envuelta en Presuntos Actos de Corrupción

El predio del Refugio Franciscano, ubicado en Cuajimalpa, que albergaba desde finales de los años 70 a cientos de perros y gatos, actualmente bajo cuidado del Gobierno de la Ciudad de México, está en el centro de una disputa legal que abarca varios inmuebles propiedad de la Fundación Antonio Hagenbeck y de la Lama.

Desde hace más de 30 años, Gabriela López vive en avenida Observatorio número 33, colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Su familia trabajó con Antonio Haghenbeck y de la Lama. En un edificio propiedad de la fundación mantienen un refugio de perros.

Gabriela López Reyes, activista y defensora de animales de la CDMX, indicó:

Nosotros con recursos limitados hemos hecho lo que podemos por ellos.

En abril de 2017, Verónica Blanco González y Carmela Rivero Jiménez, representantes legales y albaceas de los bienes de la "Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, Institución de Asistencia Privada", vendieron las propiedades de Observatorio 33, 35 y de la calle Carlos Laso 18, que suman 8 mil 896 metros cuadrados, a la empresa "Tavistock Properties" en 239 millones de pesos.

La Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, regida por el gobierno local, no autorizó la venta y advirtió que "no existía evidencia que acreditara la existencia legal de la empresa", pese a ello, las apoderadas enajenaron los terrenos a "Tavistock Properties" para construir un desarrollo inmobiliario de 249 viviendas con oficinas y locales comerciales, a través del Sistema de Actuación por Cooperación (SAC).

En octubre del 2018 firmaron la unión de predios al amparo del entonces secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, actualmente acusado de corrupción, desvío de recursos públicos y vinculado con el llamado cártel inmobiliario. Gutiérrez está prófugo de la justicia.

Para tener los permisos de construcción, la fundación y "Tavistock Properties" debían pagar más de 30 millones de pesos al gobierno capitalino, como aportación a trabajos de mejoramiento urbano en Tacubaya. En una auditoría realizada por el gobierno local en 2020 al Sistema de Actuación por Cooperación, detectaron que se adeudaba ese dinero y no pudieron construir.

Actualmente los inmuebles se encuentran abandonados, otros están asegurados por la Fiscalía capitalina o invadidos por supuestos grupos criminales.

“Estas personas tienen pocos años que invadieron este inmueble, con intereses que realmente no son el bienestar de los animales, porque tienen a estos perros en las azoteas”, indicó, la activista Gabriela López Reyes.

En noviembre del 2020, Verónica Blanco González y Carmela Rivero Jiménez utilizaron el mismo "modus operandi" en el terreno ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca, colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa. En ese lugar, desde 1977, operaba el refugio de perros "Franciscano".

Con la complicidad del presidente de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, Juan Fernando de la Paz Balzaretti Ramírez, Verónica Blanco y Carmela Rivero vendieron el terreno de 163 mil 266 metros cuadrados.

Bienes de fundación

Don Antonio Hagenbeck dejó claro que sus bienes son para apoyar a organizaciones protectoras de animales y asilos de ancianos y no podrán venderse, enajenarse o hipotecarse.

Fernando Pérez Correa, abogado del Refugio Franciscano, señaló:

Están violando el testamento de don Antonio, pero también están yendo en contra de los propios estatutos de la Fundación

La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama informó que el terreno se vendió en 650 millones de pesos, pero ante la Notaría Pública 244 de la Ciudad de México la venta está escriturada en 650 mil pesos. Desde diciembre de 2020 las escrituras están en el Registro Público de la Propiedad.

"Al decir que tú vendes en 650 mil pesos, pues no estás pagando los impuestos que realmente se deben de causar. Si la operación es baja en precio, el notario ni siquiera tiene que mandar aviso a las autoridades de Hacienda de que se hizo la operación para que se pueda investigar si hubo un posible lavado de dinero", explicó el abogado Fernando Pérez Correa

La venta del predio se realizó a través de un fideicomiso en el banco "Ve por más" para ocultar el nombre de los compradores.

En enero del 2023, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) autorizó en el lugar la construcción de 327 viviendas, con oficinas y comercios, en internet, "Tavistock properties" promueve un desarrollo inmobiliario en esa zona de Santa Fe.

Fernando Pérez Correa, abogado del Refugio Franciscano, precisó:

Nosotros hemos querido tener acceso a ese fideicomiso y los jueces no lo han permitido

El notario público 244, Celso de Jesús Pola Castillo quien certificó la venta del terreno, tiene denuncias en la Fiscalía capitalina por su presunta participación con el cártel inmobiliario.

“No sé por qué las autoridades de la Ciudad de México no están investigando ese tema”, cuestionó el abogado Fernando Pérez Correa.

Con información de Fátima Monterrosa y Dafne Mora

