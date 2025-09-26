VIDEO: Captan a Hombre Caminando sobre Cables cerca de Metro Camarones en CDMX

Un hombre fue captado caminando sobre cables en las alturas, cerca de la Plaza Destino y el Metro Camarones en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.

A través de redes sociales, se dio a conocer el momento que puso en alerta a los servicios de emergencia de la demarcación. Las autoridades recibieron el reporte de un hombre que logró subir a lo alto de una señalización ubicada en el Eje 3 Norte Camarones, exponiendo su vida.

Por esta razón, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Protección Civil, acudieron de inmediato al punto para atender el reporte. Una vez que llegaron al lugar, se encontraron con decenas de personas mirando hacía el cableado de la zona, pues un hombre caminaba sobre ellos.

De inmediato, activaron los protocolos para tratar de darle alcance y evitar que cayera a la avenida donde transitaban los vehículos. Mientras que los transeúntes no dudaron en captar el momento con sus celulares.

¿Por qué el hombre caminaba sobre cables en Azcapotzalco?

El video del hombre caminando sobre cables muestra cuando el sujeto realiza un recorrido desde lo alto de un poste con la señalización que dirige a los conductores hacía la Av. Tezozómoc y Aquiles Serdán, hasta un puente vehicular en la zona.

En el distribuidor vial ya esperaba una patrulla para realizar su rescate y posible detención. Sin embargo, a mitad del camino, los equipos de rescate intervinieron con la ayuda de una unidad del Trolebús para evitar su caída.

Ayyy, se va a caer, gritó la gente alrededor

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX y Policías, subieron al autobús color azul y con ayuda de una escalera trataron de ayudar al joven. No obstante, él se negó a descender y durante un movimiento, perdió el equilibrio y logró sostenerse de los cables.

Debido a esto, el sujeto “rebotó” y en ese instante el personal de rescate tomó los cables para ponerlo a salvo. Hasta el momento se desconoce el estado de salud del hombre que caminaba sobre cables cerca del Metro Camarones, así como los motivos por los que tomó esa decisión

Que tenemos en metro camarones

Hay una persona que se quiere aventar aquí en el puente

Un chango enfrente de Plaza destino

Que tenemos en metro camarones

Hay una persona que se quiere aventar aquí en el puente

Un chango enfrente de Plaza destino

Exactamente enfrente de la plaza destino

