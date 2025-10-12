Línea 1 del Metro Retoma Hoy Horario Normal Hasta las 24 Horas en Tramo Pantitlán-Chapultepec

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que a partir de este domingo 12 de octubre, el servicio en el tramo que va de Pantitlán a Chapultepec de la Línea 1 operará de manera habitual hasta las 24:00 horas, tras concluir los trabajos de modernización que mantenían un horario reducido.

De acuerdo con el organismo, la ampliación del horario beneficiará a miles de usuarios que diariamente utilizan esta línea, una de las más concurridas del sistema, especialmente en las horas nocturnas. Con ello, se normaliza la operación tras varios fines d semana de ajustes por pruebas en el tramo Juanacatlán–Observatorio.

“Durante la madrugada de hoy, concluyeron las pruebas del nuevo sistema de Control de Trenes Basado en Comunicaciones (CBTC) en el tramo Juanacatlán–Observatorio de #LaNuevaLínea1. Toma Previsiones y planea tu viaje”, se lee en un mensaje en sus redes sociales.

#AvisoMetro Este domingo, el servicio de trenes concluirá de forma habitual hasta las 24:00 horas, en el tramo de operación de Pantitlán a Chapultepec, en ambas direcciones.



Durante la madrugada de hoy, concluyeron las pruebas del nuevo sistema de Control de Trenes Basado en… — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 12, 2025

Modernización de la Línea 1 del Metro

Autoridades del Metro recordaron que la primera etapa de modernización contempló la renovación del tramo Pantitlán–Salto del Agua, mientras que la segunda incluyó de Salto del Agua a Observatorio, trabajos que continúan avanzando de manera progresiva.

Asimismo, el organismo exhortó a los usuarios a planificar sus traslados y mantenerse informados a través de los canales oficiales del STC y de las redes sociales institucionales, donde se actualiza constantemente el estado del servicio.

