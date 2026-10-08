Tres Ciclones Vigilan a México: ¿Dónde Lloverá Más Este Jueves 8 de Octubre?

México enfrenta un escenario de lluvias intensas por la presencia de tres sistemas ciclónicos alrededor del país: la tormenta tropical Simon en el Pacífico, el huracán Isaías en el Golfo de México y la tormenta tropical Rachel, que permanece alejada de las costas nacionales.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este jueves 8 de octubre, Guerrero tendrá las precipitaciones más intensas, con acumulados de 150 a 250 milímetros.

Estas lluvias estarán relacionadas principalmente con la circulación de Simon y la entrada de humedad hacia el occidente del país. Las condiciones pueden provocar inundaciones, deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como reducción de la visibilidad.

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El pronóstico del SMN contempla lluvias de 75 a 150 milímetros en Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

También se esperan precipitaciones de 50 a 75 milímetros en Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. En Jalisco, Colima, Morelos y Tlaxcala se prevén lluvias de 25 a 50 milímetros.

Mientras que Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo tendrán chubascos de entre 5 y 25 milímetros.

La tormenta tropical Simon permanece frente a las costas del Pacífico mexicano. Conagua informó que el sistema puede intensificarse rápidamente mientras avanza hacia el occidente del país, por lo que mantiene especial vigilancia sobre Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

En el Golfo de México, Isaías se intensificó a huracán categoría 1 y su circulación favorece lluvias intensas sobre la Península de Yucatán y otras regiones del sureste. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos mantiene avisos activos para este sistema.

El tercer sistema es Rachel, que, después de afectar el Pacífico mexicano, se encuentra más alejado de las costas nacionales. El NHC mantiene avisos sobre Rachel, mientras que Conagua prevé que modifique su trayectoria y se acerque nuevamente a la península de Baja California durante los próximos días.

Ante las lluvias, Conagua y Protección Civil recomendaron extremar precauciones, especialmente en las zonas donde se esperan las mayores acumulaciones. Las autoridades pidieron no cruzar ríos, arroyos, vados o zonas inundadas, evitar acercarse a postes y cables eléctricos y mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Conagua también mantiene bajo vigilancia presas y ríos en las regiones donde se esperan las mayores acumulaciones de lluvia.

PT