Se Forma la Tormenta Tropical Genevieve en el Pacífico, ¿Viene hacia México?

La tormenta tropical Genevieve se formó este viernes 24 de julio de 2026 en el Pacífico, derivada de la depresión Siete-E, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Aquí te decimos en dónde se localiza el nuevo ciclón, cuál será su trayectoria y si es que representa algún tipo de peligro para la República Mexicana.

Cabe señalar que, en lo que va de la temporada de ciclones tropicales en el Pacífico, se han formado las tormentas Amanda, Boris, Cristina, Douglas y Elida, así como el huracán Fausto.

Para tomar en cuenta

La temporada de ciclones inició el 15 de mayo en el océano Pacífico y concluirá el 30 de noviembre 2026.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) previó entre 18 y 21 sistemas con nombre en este litoral.

De ellos, entre 9 y 10 serán tormentas tropicales; entre 5 y 6, huracanes categoría 1 y 2; y entre 4 y 5, huracanes mayores de categoría 3, 4 o 5.

Los nombres de los ciclones en el Pacífico son: Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Fausto, Genevive, Hernan, Iselle, Julio, Karina, Lowell, Marie, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda, Zeke.

Se forma tormenta tropical

Esta mañana, la Conagua reportó la formación de la depresión tropical Siete-E, que, debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para México.

Ubicación : Su centro se localiza a 975 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero.

Fuerza : Presenta vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 km/h.

Desplazamiento: Hacia el oeste-noroeste a 19 km/h.

A través de su página web, el SMN previó que este mismo viernes por la tarde, la depresión tropical evolucione en la tormenta Genevieve.

Además, se espera que el 26 de julio se convierta en huracán categoría 1 por la mañana, y ese mismo día en la tarde alcance la categoría 2. Para el 27 se convertiría en huracán categoría 3 y el 29 de julio regresaría a categoría 2.

Lo anterior, lejos de costas nacionales, de acuerdo con el mapa de su trayectoria.

Posible trayectoria de la depresión tropical Siete-E. Imagen de satélite SMN

¿Qué es un ciclón tropical?

De acuerdo con información del SMN y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), un ciclón tropical es una masa de aire cálida y húmeda con vientos fuertes que giran en forma de espiral alrededor de una zona central.

Se forman en aguas tropicales, cuando la temperatura es superior a los 26 grados y existe una zona de baja presión atmosférica.

Tienen una circulación organizada y definida en superficie.

En el hemisferio norte, los vientos de los ciclones tropicales giran en sentido contrario a las manecillas del reloj.

Se desarrollan en la zona de convergencia intertropical, hacia los 10° de latitud norte.

Se clasifican de acuerdo con la velocidad de sus vientos máximos en: depresión tropical, tormenta tropical y huracán.

¿Cómo se forman los huracanes?

Según datos de la Conagua, la evolución de un ciclón tropical puede llegar a desarrollar cuatro etapas:

Perturbación tropical: Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical.

Depresión tropical : Los vientos se incrementan en la superficie producto de la existencia de una zona de baja presión; esos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por hora.

Tormenta tropical: El incremento continuo de los vientos provoca que estos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 kilómetros por hora. Además, las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad, se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial.

Huracán: Es el ciclón tropical en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan o superan los 119 kilómetros por hora y su área nubosa cubre una extensión entre los 500 y 900 km de diámetro, produciendo lluvias intensas. En esta etapa, el ciclón se clasifica por medio de la escala Saffir-Simpson.

SPB