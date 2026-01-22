Cronología: Esto es Todo lo que se Sabe de la Muerte de Chris Hernán en Torreón

Aún hay dudas sobre la muerte en el caso de Chris Hernán, un joven de 24 años que perdió la vida luego de festejar su cumpleaños en un bar de Torreón, situación que ha generado cuestionamientos y consternación entre familiares y ciudadanos.

El pasado sábado 17 de enero del 2026, Chris Hernán celebró su cumpleaños número 24 en el bar ubicado en el centro de la ciudad de Torreón. Sin embargo, después concluir la fiesta, lo ocurrido posteriormente aún no ha sido esclarecido, ya que el joven murió durante la madrugada del martes 20 de enero del 2026.

Video: Padres de Chris Hernán Denuncian Presuntas Irregularidades en la Muerte de su Hijo en Torreón

Videos grabados por sus amigos lograron captar el momento en que Chris sale del establecimiento acompañado de varios elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), imágenes que ahora forman parte de la investigación.

De acuerdo con los reportes, Chris fue detenido luego de que él y sus amigos se negaran a pagar la cuenta correspondiente al consumo generado durante la celebración.

Pablo Uribe, representante de la Asociación de Bares, Cantinas, Cervecerías y Comerciantes de Alimentos (ABARCCA), explicó que el personal del bar solicitó el apoyo de la policía debido a la actitud que Chris y sus acompañantes habrían adoptado al interior del establecimiento.

Luego de su detención, Chris fue trasladado cerca de las 2:30 horas al Tribunal de Justicia de Torreón, donde fue presentado por el presunto delito de alteración al orden público.

FGEC investiga el caso de Chris Hernán en Torreón

Posteriormente, después de su ingreso a la ergástula municipal, Chris fue trasladado al Hospital General de Torreón, ya que presentaba diversas lesiones en la cabeza. Horas más tarde, sus familiares confirmaron su fallecimiento durante la madrugada del martes 20 de enero del 2026.

Estamos integrando una carpeta de investigación para lo que resulte, se han levantado las declaraciones de tres personas que ahorita están ante Ministerio Público, tres personas que estaban a cargo de este tribunal administrativo. Hasta el momento yo no puedo determinar que esto haya sido un homicidio, hay un golpe pero no necesariamente ocasionado por una persona, no esta cerrado, hay una persona sin vida, pero tenemos que ser bien cautelosos con lo que decimos por respeto a la familia

Hasta el momento, se desconoce qué fue lo que ocurrió durante el traslado y el tiempo en que Chris permaneció bajo resguardo en los tribunales, por lo que estas circunstancias continúan siendo motivo de investigación.

La Fiscalía del Estado de Coahuila (FGEC) informó que mantiene abierta una carpeta de investigación sobre el caso, a fin de deslindar responsabilidades y proceder en contra de quien resulte responsable.

Chris fue sepultado el pasado miércoles 31 de enero del 2026, a pocos días de haber cumplido 24 años.

