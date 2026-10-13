Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón acudieron al Colegio Edimburgo para atender el reporte sobre un alumno que habría amenazado con llevar un arma de fuego al plantel, situación que generó preocupación entre la comunidad escolar.

Se trata de un estudiante de quinto grado de primaria que, por medio de mensajes privados, habría amenazado a otros de sus compañeros, afirmando que les quitaría la vida. Los mensajes habrían motivado la intervención de las autoridades para atender el caso.

Ante esta situación, las autoridades del colegio determinaron suspender al estudiante. Además, de acuerdo con la información recabada, se habría pedido a los alumnos no comentar lo ocurrido con sus padres, en medio de la preocupación generada por las amenazas.

Por otro lado, se informó que el maestro de música de la misma institución fue dado de baja, presuntamente, luego de señalamientos por tocamientos a alumnas. Este caso se sumó a las inquietudes manifestadas por integrantes de la comunidad educativa.

A raíz de estas situaciones, se registró una inasistencia colectiva de estudiantes de jardín de niños, primaria, secundaria y bachillerato. Con esta medida, padres de familia y alumnos buscarían solicitar a las autoridades escolares un seguimiento a estas problemáticas y una respuesta ante los hechos reportados.