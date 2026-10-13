Seguridad

Amenazas de Alumno de Primaria Alertan en Colegio de Torreón, Coahuila

También se informó que el maestro de música fue dado de baja luego de señalamientos por tocamientos a alumnas

También se informó que el maestro de música fue dado de baja luego señalamientos por tocamientos a alumnasEl alumno habría amenazado a compañeros por medio de mensajes privados. Foto: N+

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El alumno habría amenazado a compañeros por medio de mensajes privados

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