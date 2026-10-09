Cultura

Emmanuel Carrère Visita México: ‘El Mero Hecho de Elegir lo que Se Cuenta Implica una Ficción’

El escritor francés visita México; este viernes se presenta en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario

El escritor francés Emmanuel Carrère en MéxicoEl escritor francés Emmanuel Carrère visita México. Foto: Cuartoscuro

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