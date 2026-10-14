La Obra de Van Gogh que Vuelve a Aparecer en Público y Está Valuada en 180 MDD

Una obra de Vincent van Gogh fue exhibida en público por primera vez en 60 años: “Castaños en Flor”, pintura que será subastada el 18 de noviembre en Nueva York, Estados Unidos de América (EUA).

La primera aparición pública de esta obra en seis décadas ocurrió en Hong Kong, donde se congregaron cientos de personas para admirar el cuadro.

De acuerdo con la casa de subastas de arte y objetos de colección Sotheby's, se espera que la pintura alcance un precio de unos 180 millones de dólares.

Es una de las 12 obras pertenecientes a los fallecidos coleccionistas argentinos Nelly Arrieta de Blaquier y Carlos Pedro Blaquier que saldrán a subasta.

Entre ellas figuran también lienzos de Claude Monet, Camille Pissarro y Paul Cézanne.

Sobre “Castaños en Flor”

El cuadro representa un castaño en flor ante el cual pasan un hombre solitario y un grupo de tres mujeres.

Fue realizado en 1890, durante los dos últimos meses de vida del pintor. Es una de las cerca de 70 obras creadas por el artista holandés tras abandonar el centro psiquiátrico de Saint-Rémy.

Van Gogh falleció poco después, a los 37 años, tras dispararse un tiro en el pecho.

"Es una de las últimas obras de Van Gogh, una de las más expresivas y llenas de esperanza de esta última etapa de su carrera", dijo a AFP Scott Niichel, vicepresidente de Sotheby's.

Al destacar el grosor de las capas de pintura, añadió: "ese frenesí maníaco en la aplicación de la pintura sugiere que aún tenía mucho que ofrecer y que se apresuraba a plasmarlo en el lienzo".

Las especulaciones sobre la identidad del futuro comprador ya comenzaron; "nuestra presentación en Hong Kong sugiere que Asia es ciertamente una posibilidad", añadió Niichel.

Cabe señalar que “Huerto con ciprés” ostenta hasta la fecha el récord de la obra más cara del artista, vendida por 117.2 millones de dólares en una subasta en 2022.

SPB