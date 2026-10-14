Cultura

La Obra de Van Gogh que Vuelve a Aparecer en Público y Está Valuada en 180 MDD

Un cuadro del artista será subastado en noviembre en Nueva York; fue exhibido por primera vez en 60 años

La obra de Vincent van Gogh "Castaños en flor" se exhibe en Hong Kong en la primera aparición pública de la pintura en seis décadas. Foto: AFPLa obra de Vincent van Gogh "Castaños en flor" se exhibe en Hong Kong en la primera aparición pública de la pintura en seis décadas. Foto: AFP
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