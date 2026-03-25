¿A Qué Hora Juega Brasil vs Francia Hoy? ¿Se Puede Ver En Vivo Gratis? Alineaciones del Partido

Esta semana se llevan a cabo varios partidos amistosos internacionales y si aún no sabes a qué hora juega Brasil vs Francia hoy, acá te damos el horario y dónde ver el juego en México, para que sepas si algún canal pasa la transmisión en vivo gratis por TV del encuentro, que servirá de preparación para el Mundial 2026.

Lo más importante de la Fecha FIFA de marzo es que se definen los últimos boletos para la Copa del Mundo, por eso en una nota ya te dijimos cuándo se juega el repechaje de Europa y qué partidos de la repesca mundialista se juegan en México, con el horario y opciones para ver dichos encuentro clasificatorios.

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¿A qué hora juega Brasil vs Francia hoy el partido amistoso 2026?

El partido amistoso de la Verdemarela y los Galos ya tiene horarios definido. Se juega a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) de este jueves 26 de marzo. La sede del encuentro es el Gillette Stadium, reciento ubicado en Massachusetts, en Estados Unidos.

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Aunque el Francia vs Brasil acapara la atención de todo el mundo en esta Fecha FIFA de marzo 2026, la selección sudamericana llega con varias bajas de última hora. Alisson, Gabriel y Alex Sandro se bajaron de la convocatoria por lesión. A esta lista se suma Neymar, quien no fue considerado por Carlo Ancelotti.

¿Dónde ver Brasil vs Francia en vivo?

Para mala fortuna de los aficionados, el partido Brasil vs Francia no se va a poder ver en vivo gratis en México, ya que solamente estará disponible por la TV de paga y vía online en una app de streaming que requiere de suscripción.

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Alineaciones Brasil vs Francia

La alineación oficial tanto de Brasil como de Francia será dad a conocer minutos antes del inicio del partido, pero a continuación te dejamos las posibles formaciones, de acuerdo con las convocatorias de ambas selecciones para la Fecha FIFA de marzo 2026:

Brasil: Ederson; Wesley, Bremer, Marquinhos, Douglas Santos; Casemiro, Andrey Santos; Raphinha, Vinícius Júnior, Matheus Cunha; y João Pedro. DT: Carlo Ancelotti.

Francia: Mike Maignan; Lucas Digne, Dayot Upamecano, William Saliba, Malo Gusto; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Rayan Cherki; Michael Olise, Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

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Ahora que ya sabes todos los detalles del partido amistoso Brasil vs Francia de este jueves 26 de marzo 2026, seguramente nadie querrá perderse este juego en vivo, pues sirve para calentar motores de todo lo que será el Mundial de futbol en México, Estados y Canadá durante el próximo verano.

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