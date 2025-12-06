¿Alexis Vega Jugará la Vuelta de las Semifinales Ante Monterrey?

Las semifinales del Apertura 2025 viven su momento más crítico y una de las grandes dudas gira en torno a Alexis Vega. El atacante de Toluca no ha jugado con el conjunto de los diablos debido a una lesión muscular. En el juego correspondiente a la Ida de las semifinales, Rayados tomó ventaja con un gol de Germán Berterame al minuto 39.

El panorama no es alentador para los Diablos Rojos, que necesitan ganar en la vuelta para avanzar a la final. Vega ha sido pieza clave en el esquema ofensivo del Toluca durante todo el torneo, por lo que su presencia era considerada fundamental en un duelo históricamente parejo entre ambos clubes.

¿Qué se sabe del estado de Alexis Vega?

Hasta este momento, el club mexiquense no ha emitido un parte médico oficial. Sin embargo, múltiples reportes apuntan a que su recuperación no ha evolucionado lo suficiente para que pueda ver minutos en el compromiso decisivo.

La duda había crecido entre la afición, pero los primeros indicios ya comenzaron a aclararse.

Según información de TUDN, Alexis Vega no jugará la vuelta de las semifinales ante Monterrey, por lo que Toluca deberá buscar la remontada sin una de sus figuras más determinantes.

Enfrentamientos recientes en liguilla

Cuartos de Final Clausura 2025

Monterrey 3-2 Toluca

Toluca 2-1 Monterrey

*Toluca avanzó



Semifinal Apertura 2009

Monterrey 2-0 Toluca

Toluca 1-1 Monterrey



Cuartos de Final Apertura 2006

Monterrey 0-0 Toluca

Toluca 2-1 Monterrey



Final Apertura 2005

Toluca 3-3 Monterrey

Monterrey 0-3 Toluca

