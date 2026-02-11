¿Atlético de Madrid vs Barcelona Pasa Gratis? Hora y Dónde Ver Partido de Copa del Rey en México

Los aficionados al futbol están por disfrutar de un gran encuentro y si aún no sabes dónde ver el partido Atlético de Madrid vs Barcelona en México, acá te decimos si el juego pasa gratis mañana, el horario y canal que pasa la transmisión en vivo por TV y online de la Semifinal de ida de la Copa del Rey 2026 en territorio nacional.

Antes de avanzar a las Semifinales de la Copa del Rey, el Barcelona sufrió para eliminar al Albacete, club de la Segunda División de España que dejó en el camino al Real Madrid en Octavos de Final y de paso le sacó un susto a los blaugranas.

Video: "Los Paralelismos Son Múltiples Entre Neymar y Yamal": Marion Reimers

¿A qué hora juega el Barcelona vs Atlético de Madrid por la Semifinal de la Copa del Rey 2026?

La semifinal de ida entre culés y colchoneros ya tiene horario definido. El partido inicia a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) de este jueves 12 de febrero. El juego se lleva a cabo en el Estadio Metropolitano, en la ciudad de Madrid, España.

Nota relacionada: Joan Laporta Renuncia a la Presidencia del FC Barcelona, ¿Cuándo Habrá Elecciones en el Barça?

Para los aficionados que preguntan si la Copa del Rey es ida y vuelta, solo en la fase de semifinales se juegan dos partidos por serie, esto de acuerdo con el formato de dicha competición par la edición 2025-2026.

¿Dónde ver Atlético Madrid vs Barcelona en México?

La Semifinal entre el Barcelona y Atlético de Madrid no pasa gratis por ninguna señal, pero la buena noticia es que la transmisión del partido de la Copa del Rey se va a poder ver en Sky Sports, a través de Izzi en México. Si no tienes la posibilidad de mirar el juego por TV, el partido estará disponible en vivo online por internet en la app de Izzi Go.

Video: Faitelson Dice Que a Xabi Alonso le Quedó Grande el Paquete de Dirigir al Real Madrid

¿Qué canal es Sky Sports en Izzi?

El canal que transmite el Barcelona contra Real Madrid es el 522 de Izzi, señal solamente disponible para quienes contratado el paquete de futbol de Sky Sports con la compañía de telecomunicaciones en México.

Nota relacionada: Manchester City vs Fulham Hoy: ¿Cómo Quedó el Equipo de Raúl Jiménez en la Premier League 2026?

Ahora que ya se sabe a qué hora es el partido Atlético de Madrid vs Barcelona este jueves y el canal que pasa la transmisión en México, solo queda esperar al silbatazo inicial para ver quién se alza con la victoria en la Semifinal de ida de la Copa del Rey 2026.

Historias recomendadas: