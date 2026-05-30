Barcelona Hace Oficial el Fichaje de Anthony Gordon: ¿Quién Es el Nuevo Jugador Blaugrana?

Luego de la salida de Robert Lewandowski, el club Barcelona reforzó su delantera con la llegada del delantero Anthony Gordon

Anthony Gordon firmó contrato por cinco años con el Barcelona.Anthony Gordon firmó contrato por cinco años con el Barcelona. Foto: Reuters

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Anthony Gordon llega al Barcelona tras la salida de Lewandowski. El extremo inglés busca cumplir su sueño en el Camp Nou. ¿Qué aportará al equipo? Conoce todos los detalles.

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