Barcelona Hace Oficial el Fichaje de Anthony Gordon: ¿Quién Es el Nuevo Jugador Blaugrana?

Apenas finalizó la temporada como campeón de LaLiga, pero el Barcelona sabe que tiene que reforzarse para ir en busca del trofeo más anhelado: la Champions League, que no gana desde el 2011. Por ello acaba de fichar al delantero Anthony Gordon y espera cerrar la contratación de Julián Álvarez.

Fue este viernes 29 de mayo cuando el Barcelona hizo oficial la llegada de Anthony Gordon, quien firmó contrato por las próximas 5 temporadas. Y aunque no se dieron a conocer las cifras, medios españoles señalaron que el traspaso fue a cambio de 81 millones de dólares más variables.

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"El FC Barcelona y el Newcastle llegaron a un acuerdo para que Anthony Gordon se convierta en nuevo jugador azulgrana para las cinco próximas temporadas", confirmó el Barcelona por medio de un comunicado.

Así que el extremo inglés de 25 años, proveniente del Newcastle, es el primer fichaje del club azulgrana para la temporada 2026-2027. Gordon es seleccionado de Inglaterra y jugará su primer Mundial este año.

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¿Quién es Antonhy Gordon, nuevo fichaje del club Barcelona?

Surgido de la cantera del Everton, Gordon llegó al Newcastle en el 2023 a cambio de 58 millones de euros. Su posición natural es como extremo izquierdo, aunque también puede actuar como centro delantero.

Durante su presentación en la sala de prensa del Camp Nou, el internacional inglés aseguró que ha "hecho realidad" el sueño que tenía "desde pequeño", que era "jugar en el mejor club del planeta".

Y añadió que está “listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta, y estoy muy orgulloso y emocionado de llegar al Barcelona".

Con información de N+