Marcelo Flores Fue Convocado por Canadá Para el Mundial 2026: Lista Completa

La Selección de Canadá dio a conocer su lista de 26 convocados para el Mundial 2026 y en ella aparece el mexicano-canadiense Marcelo Flores

Marcelo Flores debutó con la playera de México en el 2021.Marcelo Flores debutó con la playera de México en el 2021. Foto: Reuters

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Marcelo Flores, el mexicano-canadiense, lidera la lista de Canadá para el Mundial 2026. Descubre quiénes más acompañan a este talentoso jugador en la cita mundialista.

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