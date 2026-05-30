Marcelo Flores Fue Convocado por Canadá Para el Mundial 2026: Lista Completa

La tarde de este viernes 29 de mayo, el entrenador Jesse Marsch reveló la lista de 26 futbolistas convocados por Canadá para disputar el Mundial 2026. Entre los nombres elegidos está el de Marcelo Flores, jugador de Tigres, que renunció a seguir representando a México.

Para anunciar la lista, el nombre de cada uno de los jugadores convocados fue revelado y mostrado en pancartas en la famosa Torre CN de Toronto.

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Jesse Marsch, técnico canadiense, dijo que "es un honor anunciar nuestra convocatoria para un Mundial en casa. Estos jugadores reflejan las muchas comunidades, culturas y trayectorias que conforman este país".

"Son decididos, valientes y están orgullosos de llevar la palabra Canadá en el pecho. Esperamos unir a los canadienses este verano, y los invitamos a todos a ser parte de este camino con nosotros", afirmó el técnico de nacionalidad estadounidense.

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¿Cuándo y por qué Marcelo Flores decidió cambiar a México por Canadá?

En la convocatoria destaca Marcelo Flores, jugador del equipo Tigres de la Liga MX, que debutó con la Selección Mexicana en el 2021 pero después no tuvo continuidad y a principios del 2026 la FIFA le autorizó el cambio de federación para vestir el jersey de Canadá.

Además de Flores, en la lista sobresalen: Alphonso Davies, del Bayern Munich; Jonathan David, delantero de la Juventus; Tajon Buchanan, extremo del Aston Villa; así como Stephen Eustáquio, mediocampista del LAFC.

Canadá debutará el 12 de junio en el Mundial 2026, frente a Bosnia y Herzegovina. Posteriormente, en el Grupo B, se medirá a Qatar y a Suiza.

A continuación la lista de 26 convocados de Canadá para el Mundial 2026:

Porteros: Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace).

Defensas: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marsella), Richie Laryea (Toronto FC), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Niza), Alphonso Davies (Bayern Munich), Alfie Jones (Middlesbrough).

Mediocampistas: Stephen Eustaquio (Porto), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UAN), Jacob Shaffelburg (Toronto FC), Jonathan Osorio (Toronto FC).

Delanteros: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal) y Promise David (Union SG).

Con información de N+