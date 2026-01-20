Sorpresa en la Champions: Manchester City es Humillado por el Modesto Bodo Glimt

Este martes 20 de enero el Manchester City sufrió una de las derrotas más humillantes en la historia de la Champions League: el millonario equipo que dirige Pep Guardiola fue goleado 3-1 por el modesto club noruego Bodo Glimt.

En el Estadio Aspmyra, ubicado en la pequeña ciudad pesquera de Bodo, la figura del encuentro fue el delantero Kasper Hogh: marcó dos goles y fue muy peligroso en el área del City a lo largo de 90 minutos.

En menos de cinco minutos, a los 22 y 24, el artillero Kasper Hogh marcó su doblete: Al 22’ hizo el 1-0 y al 24’ mandó el 2-0 a las redes, para enloquecer a 8 mil espectadores presentes en el pequeño estadio.

Herido en el orgullo, el Manchester City buscó reaccionar pero el primer tiempo acabó sin que encontraran otro camino que no fuera el de las regaderas, para analizar con calma lo que estaba sucediendo.

Bodo Glimt vs Manchester City: Resultado y Goles del Partido de Jornada 7 en Champions League 2026

Se esperaba que para la segunda parte los Citizens emparejaran las acciones, pero sucedió todo lo contrario: Jens Petter Hauge anotó el 3-0 a los 58 minutos, para hacerle más pesada la carga al equipo visitante.

Fue dos minutos después, al 60, que Rayan Cherki recortó distancias para el Manchester City: el 3-1 fue un chispazo de esperanza, pero se apagó con la expulsión del mediocampista Rodri. Así que el equipo inglés, ya diezmado, poco pudo hacer para igualar.

La victoria del Bodo no fue circunstancial, porque acechó todo el tiempo el área de los Citizens, que tenían varias bajas por lesiones. Con base en contragolpes letales, el Bodo fue peligroso y certero. Incluso le anularon dos goles por fuera de lugar muy apretados y hasta estrelló dos pelotas en los postes.

Con este resultado, el Manchester City se estancó en 13 unidades y está temporalmente en la sexta posición de la tabla, a la espera de más resultados. Mientras que el Bodo logró su victoria del certamen y llegó a 6 unidades, en el sitio 27 de la clasificación en la Champions League 2026.

