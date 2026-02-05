¿Cuándo y A Qué Hora Inician los Juegos Olímpicos de Invierno 2026? Este Día Es la Inauguración

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 están a punto de comenzar y para que no te lo pierdas, en N+ te contamos cuándo y detalles que debes saber. Esta cita deportiva tendrá lugar en Italia y reunirá a miles de atletas de todo el mundo en una edición inédita por su formato y sedes múltiples.

En ese sentido, la máxima justa deportiva del deporte de invierno dará inicio con la Ceremonia de Apertura, que se llevará cabo en el Estadio San Siro de Milán.

No obstante, la actividad deportiva arrancará antes, ya que desde el 4 de febrero, algunas disciplinas como el curling iniciarán competencias, como parte de la organización olímpica de comenzar pruebas previas a la inauguración formal.

A diferencia de ediciones anteriores, la ceremonia de apertura de Milano Cortina 2026 contará con una nueva distribución en el desfile de los atletas, ya que las y los deportistas no desfilarán solamente en Milán, si no también en sedes cercanas a sus lugares de competencia, como Cortina d’Ampezzo, Livigno y Predazzo.

El desfile de los atletas seguirá el protocolo olímpico, porque Grecia abrirá la marcha, mientras que Italia, como país anfitrión, será la última delegación en ingresar.

¿Cuándo comienzan los Juegos Olímpicos de Invierno?

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 se realizarán 4 al 22 de febrero, habrá múltiples momentos destacados que marcarán la justa invernal y para que no te los pierdas toma en cuenta que este viernes 6 de febrero de 2026 será la Ceremonia de Apertura a las 13:00 horas (tiempo local).

Las primeras medallas que entregarán serán el 7 de febrero.

El 13 de febrero será la final de patinaje artístico masculino.

El 22 de febrero será la final de hockey sobre hielo masculino y Ceremonia de Clausura.



