América vs Cruz Azul: A Qué Hora Juegan y Qué Canal Pasa Gratis el Partido de Liga MX 2026

Este fin de semana hay Clásico Joven y si aún no sabes a qué hora juega el América vs Cruz Azul ni dónde ver el partido mañana, acá te decimos dónde ver el duelo en México y qué canal pasa la transmisión del juego en vivo gratis por TV u online, por la Liga MX Clausura 2026.

El Clásico Joven llega justo después de que se llevaran a cabo los partidos de ida de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, donde las Águilas visitaron al Nashville y la Máquina sufrió una dolorosa derrota contra el LAFC. Ahora toca cambiar el chip para enfocarse en la recta final de la fase regular del Torneo Clausura 2026.

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¿A qué hora juega el América vs Cruz Azul por la Liga MX 2026?

El Clásico entre el América y el Cruz Azul ya tiene horario definido. El partido se juega a las 21:05 horas (tiempo del centro de México) de este sábado 11 de abril. El encuentro se va a llevar a cabo en el Estadio Banorte en la CDMX.

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Este será el primer partido de carácter oficial que se juegue en el Estadio Banorte, luego de que se llevara a cabo el amistoso México vs Portugal, en el pasado mes de marzo 2026.

¿El partido América vs Cruz Azul se puede ver gratis?

Para todos los aficionados que buscan dónde ver el América vs Cruz Azul, te informamos que la transmisión del Clásico Joven pasa por Canal 5 en vivo gratis, señal disponible para la TV abierta totalmente en México. Una segunda opción es mira el partido por TUDN, que solamente está disponible mediante las televisión de paga.

Vía online por internet, el partido se va a poder mirar a través de ViX Premium, app de streaming que requiere de suscripción para poder ver todos los juegos de la Liga MX.

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¿Dónde ver América vs Cruz Azul en vivo online gratis?

Si no tienes forma de mirar el partido del América vs Cruz Azul este sábado 11 de abril, en N+ te traeremos el Liveblog con el minuto a minuto online gratis del encuentro, para que cheques cómo va el marcador en directo y el resumen con el resultado final del Clásico Joven, por la Jornada 14 de la Liga MX 2026.

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