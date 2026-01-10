¿Final Barcelona vs Real Madrid Pasará Gratis? Hora y Dónde Ver la Supercopa de España en México

Los aficionados del futbol están por disfrutar de una nueva edición de El Clásico y si aún no sabes por dónde ver el partido Barcelona vs Real Madrid en México, acá te decimos si el juego irá gratis mañana, el horario y canal que pasa la transmisión en vivo por TV u online de la Final de la Supercopa de España 2026 en territorio nacional.

La actividad de la Supercopa de España arrancó esta semana, donde en las Semifinales el Barcelona goleó al Athletic Club de Bilbao, mientras que el Real Madrid sufrió para vencer al Atlético de Madrid en Arabia Saudita. Con estos resultados se confirmó El Clásico español para la gran final del torneo.

Video: Sergio Ramos Hace su Debut como Cantante con Recuerdos del Real Madrid

¿A qué hora juega el Barcelona vs Real Madrid por las Final de la Supercopa de España 2026?

El Clásico de la Supercopa de España ya tiene horario definido. La final inicia a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) de este domingo 11 de enero. El partido se lleva a cabo en el King Abdullah Sports City, estadio ubicado en la ciudad de Yeda, en Arabia Saudita y con capacidad para poco más de 62 mil espectadores.

Nota relacionada: Juego de Leyendas 2026: ¿Cuándo y Dónde Será el Partido Entre Barcelona y Real Madrid en México?

Este duelo es de vital importancia para culés y madridistas, ya que se trata del primer título en juego de la temporada 2025-2026 a nivel doméstico.

¿Dónde ver Barcelona vs Real Madrid en México?

La Final entre el Barcelona y Real Madrid no pasa gratis por ninguna señal, pero la buena noticia es que la transmisión de la Supercopa del Rey se va a poder ver en Sky Sports, a través de Izzi en México. Si no tienes la posibilidad de mirar el juego por TV, el partido estará disponible en vivo online por internet en la app de Izzi Go.

Video: "Los Paralelismos Son Múltiples Entre Neymar y Yamal": Marion Reimers

¿Qué canal es Sky Sports en Izzi?

El canal que transmite el Barcelona contra Real Madrid es el 522 de Izzi, señal solamente disponible para quienes contratado el paquete de futbol de Sky Sports con la compañía de telecomunicaciones en México.

Nota relacionada: Mbappé Empata Récord de 59 Goles de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

Ahora que ya se sabe a qué hora es el partido Barcelona vs Real Madrid este domingo y el canal que pasa la transmisión en México, solo queda esperar al silbatazo inicial para ver quién se alza con el triunfo en la Final de la Supercopa de España 2026.

Historias recomendadas: