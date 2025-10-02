Isaac del Toro ante Una Prueba Más: Buscará el Título en el Giro dell'Emilia 2025

El Torito de Ensenada tendrá en sus piernas una nueva prueba para demostrar que este 2025 es una temporada de ensueño para él en lo individual y para el ciclismo nacional.

Isaac comandará la cuadrilla del UAE Team Emirates que estará en una de las clásicas más importantes del mundo: el Giro dell'Emilia, que este año cumple su edición 108.

Será una dura prueba, ya que esta competencia tiene todos los requisitos para llevar al tope a los ciclistas: trayectos planos ideales para sprinters y montañas escarpadas para los escaladores.

¿Cuándo se disputará el Giro dell'Emilia?

La cita está pactada para el próximo sábado 4 de octubre. Serán casi 200 kilómetros desde que los competidores salgan de Mirandola, en Módena, y se enfilen a la meta en Bolonia.

Se trata de una carrera de primer nivel, ya que desde 2020 fue incluida en el circuito de la UCI ProSeries, lo que permite que ciclistas de élite quieran participar en la carrera.

Se espera que alrededor de las 10:25 horas (local) -3:25 h de México- inicie la batalla, en otro sábado de ciclismo matutino para los seguidores de Isaac del Toro.

¿Quiénes estarán en la clásica de otoño del ciclismo italiano?

El mexicano no la tendrá fácil en esta carrera de un solo día, ya que, para empezar, se medirá a Primoz Roglic, tres veces campeón del Giro dell'Emilia.

Y a otros portentos de este deporte, entre ellos, Egan Bernal, Richard Carapaz, Giulio Ciccone y Adam Yates, hermano del reciente ganador del Giro de Italia, Simón Yates.

El ganador de esta prueba en 2024 fue Tadej Pogacar, quien recientemente se coronó en Ruanda, y que en esta ocasión estará ausente, ya que largará en el Campeonato de Europa.

De esta manera, Del Toro Romero estrenará su cuarto lugar en la clasificación general de la Unión Ciclista Internacional, conseguido tras su séptimo puesto en el Mundial de Kigali, en busca de más éxitos.

