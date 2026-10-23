Deportes

Messi Recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

El argentino fue distinguido en Oviedo por su trayectoria, sus títulos y el trabajo de su fundación en favor de la infancia vulnerable

Messi Gana el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026Foto: X @FCBarcelona
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