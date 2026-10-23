Messi Recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, durante una ceremonia en el Teatro Campoamor de Oviedo, España. Con este reconocimiento, se convirtió en el primer futbolista en obtener el galardón de manera individual, de acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La Fundación Princesa de Asturias anunció al ganador el pasado 3 de junio. El jurado reconoció tanto los logros deportivos del capitán argentino como su labor solidaria en iniciativas relacionadas con la educación y la salud infantil.

El acta del jurado destacó su talento, trayectoria y compromiso con el juego colectivo, además de su trabajo para ampliar el acceso a servicios educativos y sanitarios para niñas y niños en situación vulnerable.

Después de la entrega, el futbolista agradeció la distinción y recordó el vínculo que mantiene con España, país al que llegó durante su infancia para incorporarse a las categorías inferiores del FC Barcelona.

“Estoy muy feliz por recibir este premio. Mi papá estaba muy ilusionado con que pudiera recibir este reconocimiento e insistía mucho para que viniera a pasar estos días, así que seguro él estará disfrutándolo también”, declaró Messi, según la AFA.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

El jugador también ha destacado el significado personal de este reconocimiento por los años que vivió en Barcelona, donde desarrolló buena parte de su carrera profesional y formó una familia.

La Fundación Princesa de Asturias destacó que Messi acumula 47 títulos en su trayectoria, de acuerdo con el recuento incluido en el anuncio del premio. Entre sus principales logros están la Copa Mundial de Qatar 2022 con Argentina, dos Copas América y cuatro títulos de la Liga de Campeones de Europa con el Barcelona.

En el ámbito individual, el delantero ha ganado ocho Balones de Oro y tres premios The Best al mejor jugador masculino, además de establecer distintos récords goleadores durante su carrera.

Fuera de las canchas, el jurado también tomó en cuenta el trabajo de la Fundación Leo Messi, que impulsa proyectos vinculados con la educación y la salud de menores en situación de vulnerabilidad.

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes distingue trayectorias que contribuyen al desarrollo deportivo y que representan un ejemplo de las posibilidades del deporte para beneficiar a la sociedad.

El galardón incluye una escultura diseñada por Joan Miró, un diploma, una insignia y una dotación económica de 50 mil euros.

PT