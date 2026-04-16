Muere Leyenda del Boxeo de México: Emotivo Mensaje por Fallecimiento de Miguel Canto

Miguel Canto Solís, leyenda del boxeo de México murió hoy, 16 de abril de 2026, fue despedido con un emotivo mensaje.

EL momento cumbre de la trayectoria de Canto Solís fue el 8 de enero de 1975, luego de que derrotó al japonés Shoji Oguma, esta hazaña lo convirtió en el primer yucateco en alcanzar el título a nivel mundial.

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Así fue despedido con emotivos mensajes Miguel Canto Solís

"Con profunda tristeza me entero que Falleció el inmortal campeón Miguel Canto, uno de los héroes de la península Yucateca gran campeón mosca WBC y maravilloso ser humano. Dios lo tenga en su santa gloria", compartió Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial del Boxeo.

En breve más información.

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